Decisão sobre comando da Alece cabe "exclusivamente ao governador", diz petista

Foto: FÁBIO LIMA Eleição da nova Mesa Diretora só ocorre em fevereiro de 2025, mas já movimenta os bastidores da Alece

A eleição de 2024 para a Prefeitura de Fortaleza tem repercussão importante na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), já que o deputado e presidente da Casa, Evandro Leitão (PT), deixará o Legislativo para assumir a gestão da Capital em 2025. Com isso, abre-se uma disputa pela presidência da Alece na eleição da Mesa Diretora em fevereiro.

Nos bastidores, alguns nomes já são ventilados, mas outros atores políticos defendem que a definição passará pelo crivo do governador Elmano de Freitas (PT). Entre os que já são cogitados para pleitear a presidência estão os deputados Fernando Santana (PT), atual 1° vice-presidente da Casa, Osmar Baquit (PDT) e Sérgio Aguiar (PDT).

Na sessão desta quarta-feira, 30, Baquit disse ao O POVO que se colocou à disposição e já dialogou com quem precisava sobre o tema. “Coloquei meu nome e com quem eu tinha que falar eu já falei. Já falei com o governador Elmano, falei com o ministro Camilo, com o senador Cid, com a senadora Augusta e com o presidente Evandro Leitão. Sou um homem de grupo, estou no meu 7º mandato, cumpri muitas missões em nome desse grupo. Tenho minhas pretensões, mas repito, sou o homem de grupo. O que eles decidirem, acatarei”.

O crivo do governador é imprescindível na avaliação do deputado De Assis Diniz (PT), que é líder do bloco de partidos aliados na Casa. Sobre a postura do PT na disputa pela principal posição da Mesa Diretora, o parlamentar defendeu unidade em torno do Executivo.

“O PT não tem que brigar, tem que incorporar a decisão do governador, quem decide Mesa Diretora não é a Mesa sendo discutida em esquina, na ponta, na lateral, não. É uma decisão política e não tenho dúvidas que essa é uma decisão que o governador vai puxar para si. Afinal, nesses próximos dois anos, é a Presidência que irá coordenar a sucessão. Uma decisão que cabe exclusivamente ao governador e como líder do PT e do bloco, para a nossa discussão é aquela que o governador indicar. Não cabe a nós ficarmos fazendo conjectura, é discutir com o governador e ouvi-lo do que é melhor para o projeto político”.

Outro nome ventilado é o de Fernando Santana, que vai assumir a presidência da Casa interinamente em janeiro e ficará no posto pelo menos até 1° de fevereiro, quando o novo presidente tomará posse. Na visão do parlamentar, o PT pode e tem direito de dialogar com objetivo de disputar a posição.

“Nós fazemos parte de um grande arco de aliança. O PT e os partidos que são alinhados são uma composição só. Então, seja de que partido for, sendo do grupo liderado pelo governador Elmano e pelo ministro Camilo, está todo mundo junto. Para mim, tanto faz ser do PT, como do PSB, como do partido A, B ou C”, disse.

Sergio Aguiar (PDT) é um dos parlamentares que não esconde que almeja ser alçado à presidência. Ele ressalta ter sido escolhido pela Academia Cearense de Administração, pelo Conselho Regional de Administração e pela Associação dos Administradores do Ceará como o administrador do ano.

"Isso dá uma amostra de estar gabaritado para pleitear, muito mais também quando se tem um longo tempo e uma experiência na Casa", afirmou o deputado nesta semana, defendendo ainda a lógica de que o PT já tem a prefeitura de Fortaleza e o Governo do Estado, enquanto o MDB tem a vice-governadora e o PSD a vice-prefeita eleita. Ele acredita que a presidência da Alece deva ficar com o grupo representado pelo senador Cid Gomes (PSB), do qual faz parte.