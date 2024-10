Evandro diz que quer Gabriella na transição e como secretária na Prefeitura

Foto: FERNANDA BARROS EVANDRO Leitão e Gabriella Aguiar em ato de campanha no 1º turno

O prefeito eleito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), ainda não falou com o prefeito José Sarto (PDT). Já o procurou, inclusive nesta quarta-feira, 30, e aguarda retorno para iniciar os trabalhos de transição.

Evandro evita falar quem será a equipe, mas adianta o desejo de que a vice-prefeita eleita, Gabriella Aguiar (PSD), participe. E também tenha cargo de secretária na Prefeitura de Fortaleza.

Equipe de transição

"Na hora que a gente anuncia a equipe de transição, já se cria expectativa de que essa equipe de transição seja secretário do Município e eu não quero adiantar para não criar nenhuma expectativa. Só quero dizer que a minha vice-prefeita, eu quero que ela esteja na equipe de transição. Isso eu posso adiantar".

Gabriella no secretariado

O prefeito eleito acrescentou sobre a vice: quer que ela seja secretária. "A Gabriella, ela eu quero aproveitar na gestão. Eu vou bater um papo com ela para ver onde ela melhor se encaixará, mas eu quero aproveitá-la como secretária do Município de Fortaleza. Agora onde eu ainda vou conversar com ela".

Evandro afirmou que essa conversa só ocorrerá após período de descanso para ambos. "Desde domingo que eu não converso com ela (Gabriella). Eu vou ligar para ela para que a gente possa sentar. Mas depois desse descanso que eu terei, assim com ela também, que ela também deve estar muito cansada, porque foram uns 80 dias muito intensos para ela. Ela grávida e no primeiro turno participando de praticamente todas as atividades. Teve a criança, a Sara, na sexta-feira anterior ao primeiro turno primeiro turno, no dia 4 de outubro. No segundo turno, com uma semana depois ela já estava nas atividades".

Disposição da vice

Na terça-feira, 30, em entrevista à Rádio O POVO CBN, a vice-prefeita eleita sinalizou intenção de assumir algum cargo na Prefeitura.

"Me sinto apta para qualquer desafio, o prefeito Evandro Leitão sabe que eu sou pau pra toda obra e que eu quero me manter próxima da população, fazendo sempre essa ponte, esse link entre a população e a gestão. Existem várias áreas que eu acredito que eu posso usar a minha capacidade técnica e a minha sensibilidade para ajudar a gestão", disse Gabriella na entrevista.

Na conversa com O POVO, no começo da tarde desta quarta-feira, 30, Evandro informou que ainda aguarda retorno do prefeito Sarto para desencadear os trabalhos da transição.

Na segunda-feira, 28, no dia seguinte ao 2º turno da eleição, nas redes sociais, o prefeito deu os parabéns ao prefeito eleito e demonstrou abertura para o processo de passagem de uma gestão para a outra.

"Estou à disposição para fazer uma transição tranquila para que nenhum serviço e política pública sofra prejuízos no andamento e para que ele possa iniciar o seu governo com conhecimento detalhado de toda a estrutura administrativa", publicou.

Vice assumir cargo na gestão não costumava ser recorrente na política do Ceará, mas tem se tornado usual recentemente. O vice-prefeito de Fortaleza, Élcio Batista (PSDB), foi presidente do Instituto de Pesquisa e Planejamento de Fortaleza (Ipplan) na gestão Sarto, até sair para ser candidato à reeleição. No Estado, a vice-governadora Jade Romero (MDB) é secretária das Mulheres.



