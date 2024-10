Vereador não acredita que Inspetor Alberto será julgado ainda em 2024

Foto: FÁBIO LIMA Danilo Lopes ressaltou que o regime da Câmara requer tempo até que alguma punição possa ser aplicada em casos como esse envolvendo Inspetor Alberto

A situação do vereador reeleito de Fortaleza, Inspetor Alberto (PL), segue sendo o principal assunto na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor).

Nesta quarta-feira, 30, a casa legislativa realizou uma sessão plenária que durou poucos minutos, mas nos bastidores a situação do vereador seguiu repercutindo, mais até do que as projeção da eleição da Mesa Diretoria - e consequentemente da Presidência.

Após aparecer em um vídeo ameaçando o então candidato Evandro Leitão (PL), e em outro maltratando um leitão, Alberto teve contra si uma grande repercussão, inclusive na imprensa nacional. Desde então, já foi multado, teve que depor sobre o caso e viu serem protocolados contra si vários pedidos de cassação de mandato.

Protocolo a ser seguido

Para o vereador Danilo Lopes (PSD), não há tempo hábil para que Alberto receba alguma punição ainda na atual legislatura, que se encerra em cerca de um mês e meio. Ele lembra que o presidente Gardel Rolim (PDT) tem todo um trâmite a seguir após receber um pedido de cassação como este.

"Nessa legislatura, eu acho que é basicamente impossível acontecer alguma coisa, porque é um processo. Tem que ser instalada a Comissão de Ética, existem todos os prazos regimentais, então esse ano eu creio eu não dá tempo, por mais que haja uma pressão da sociedade de se fazer alguma coisa. As coisas não acontecem de forma miraculosa, elas têm um processo do regimento interno da Casa, que vai ter que ser cumprido", explicou.

Lopes lembra que, além dessa repercussão contra si, Inspetor Alberto é um reflexo da sociedade que vivemos. "Ele já teve um grande prejuízo, que foi a não eleição do candidato dele. Essas atitudes, que na minha concepção são inconcebíveis, mas que fazem parte do Brasil hoje, em que as pessoas gostam realmente desse tipo de confronto, que não traz nada para a sociedade. Quantas pessoas são eleitas em nosso país que não têm o preparo, ou para legislar, ou para governar, e que aparecem em seus mandatos justamente através de mídias sociais. Isso é para se refletir", concluiu.

Psol aguarda trâmite

A vereadora Adriana Gerônimo (Psol), que participou do pedido de cassação contra Alberto, condenou a atitude do colega e disse estar aguardando que a CMFor tome uma atitude.

"Nós esperamos que a Presidência da Câmara dê o start nesse procedimento do pedido de cassação e que ele, de fato, seja responsabilizado. As ruas estão gritando pela sua responsabilização e nós, aqui, como representantes do povo, não iremos nos calar até que ele seja responsabilizado", afirmou.

Para a parlamentar, Alberto incorreu em quebra de decoro parlamentar.

"Para nós, é incompatível com um mandato parlamentar um vereador que grava vídeos realizando maus-tratos a animais e também que ameaça de morte um parlamentar, candidato a prefeito da 4ª capital do país. Isso, para nós, fere o decoro parlamentar, não é papel de um parlamentar eleito pelo povo, isso não representa inclusive os seus eleitores e a Câmara Municipal é um lugar que nós lutamos, todos os dias, pela paz e não pela incitação ao ódio, à violência ou aos maus tratos", concluiu.