Alckmin projeta bom governo de Evandro e alerta: "Nunca o dinheiro dá para tudo"

Foto: AURÉLIO ALVES Geraldo Alckmin está no Ceará para o encontro do G20

O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) felicitou o prefeito eleito de Fortaleza Evandro Leitão (PT) pela vitória nas urnas e fez uma previsão sobre o governo do petista.

"Quero aproveitar essa minha visita ao Ceará para cumprimentar o prefeito eleito da Capital. O Evandro Leitão, que fez uma campanha bonita. Médico tem olho clínico, ele vai ser um bom prefeito. Sobriedade, gestão, espírito público, parceria com o Governo do Estado, o Governo Federal e a sociedade civil e a iniciativa privada", disse em visita à Capital, representando o Governo Federal no encontro do G20.

Alckmin afirmou ainda que, com a experiência que tem no Executivo, sabe que sempre a verba será insuficiente, mas que cabe ao gestor saber encontrar a melhor forma de utilizá-la.

"Quero abraçar a população de Fortaleza e dizer que é a festa da democracia, é o povo quem manda, é ele o protagonista e desejar um ótimo trabalho ao prefeito eleito. Eu fui prefeito, fui governador. Nunca o dinheiro dá para tudo, sempre a gente tem mais aspirações, mais necessidades do que o que tem. Então, governar é escolher, é saber priorizar aquilo que é mais urgente, mais prioritário", concluiu Alckmin, que foi prefeito de Pindamonhangaba/SP e duas vezes governador de São Paulo.

O vice-presidente já havia estado em Fortaleza este mês, em apoio à candidatura de Evandro Leitão, que disputava o segundo turno contra André Fernandes (PL).