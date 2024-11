Capitão Wagner convida RC para União Brasil e cita 'agregar forças' com ex-prefeito em 2026

Foto: FCO FONTENELE CAPITÃO Wagner projetou futuro político e citou possível união com RC em 2026

O ex-candidato à Prefeitura de Fortaleza, Capitão Wagner (União Brasil), confirmou nesta quinta-feira, 31, que fez o convite para o ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT) fazer parte do União Brasil. Após o período eleitoral em que estiveram juntos no segundo turno em apoio ao ex-candidato André Fernandes (PL), os opositores históricos podem estar iniciando uma aliança.

Wagner e RC concorreram à Prefeitura de Fortaleza em 2016 e também ao Governo do Estado em 2022. RC foi reeleito prefeito em 2016. Seis anos depois, ambos foram derrotados por Elmano de Freitas (PT), que venceu a disputa estadual ainda em primeiro turno.

Após, rachaduras da aliança entre PT e PDT, o ex-prefeito vem tomando o lugar de oposição e se afastou do bloco governista. No primeiro turno, o pedetista apoiava a reeleição do prefeito José Sarto (PDT), que foi seu sucessor na Prefeitura, mas que acabou em terceiro lugar na disputa. Com isso, Roberto declarou apoio ao candidato do PL, André Fernandes, com o PDT adotando neutralidade.

“Vou confessar em primeira mão que eu convidei o ex-prefeito Roberto Cláudio para vir para o União Brasil, mas acho que é muito mais interessante para o grupo, ele ficar no PDT ou ir para um partido que lhe dê mais tempo de TV, mais capilaridade, que lhe dê condição de nós agregarmos mais forças em 2026”, disse Wagner em entrevista à Rádio O POVO CBN.

Wagner é o presidente estadual do partido e acabou em quarto lugar na disputa para prefeito de Fortaleza. Embora faltando ainda dois anos para as eleições gerais, já está em pauta qual seria o candidato de oposição para a disputa estadual, já que a candidatura de André Fernandes seria impedida por conta de sua idade.