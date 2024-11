Glêdson diz estar "feliz" com aliados da oposição, mas buscará Elmano de forma administrativa

Foto: JORGE VITOR / ESPECIAL PARA O POVO Prefeito de Juazeiro do Norte foi reeleito em um arco de oposição e derrotou um candidato do PT

Passado período eleitoral, o prefeito reeleito de Juazeiro do Norte, Glêdson Bezerra (Podemos) defende que um gestor precisa governar e não pode "se dar o luxo" de fazer oposição. Após disputa acirrada contra o deputado estadual Fernando Santana (PT), que tinha o apoio do governo estadual, o prefeito afirma que não pretende fazer oposição ao governador Elmano de Freitas (PT).

Glêdson foi o único prefeito do bloco oposição eleito no triângulo das maiores cidades do Cariri, composto por Crato, Juazeiro e Barbalha. E em toda a região, 12 dos 29 municípios serão governados por gestões do PT.

“Prefeito tem que governar. Prefeito tem que executar políticas públicas. Prefeito tem que arregaçar as mangas e resolver problemas da sua cidade”, disse Glêdson durante participação no Debates do POVO da Rádio O POVO CBN, que levantou a discussão sobre a posição do prefeito em ser de partido opositor.

Ao ser indagado se seria o símbolo dessa oposição no Estado, o prefeito defendeu que "naturalmente" pode acontecer, mas que não irá se esforçar para isto. “Eu vou bater na porta dele (Elmano) sim senhor. Eleição político-partidária é outra história. Ele é governador do Estado do Ceará, Juazeiro do Norte do norte tem 303 mil habitantes. Vai deixar Juazeiro de fora? Que lógica é essa? Vou bater sim a porta do governo, mas lógico que pretendo fazer uma política mais próxima a essas pessoas que me ajudaram aqui na cidade”, apontou o prefeito.

Durante a campanha, o prefeito conseguiu reunir siglas de diferentes campos ideológicos como PDT, PL e União Brasil para reunir forças em oposição. O ex-presidenciável Ciro Gomes (PDT), o deputado Carmelo Neto (PL) e o ex-deputado Capitão Wagner (União Brasil) foram nomes que o apoiaram. Ao conseguir ser reeleito, configurou-se como a grande vitória da oposição, já que Juazeiro é o terceiro município em número de eleitores no Estado.

"Deixar muito claro que, do ponto de vista administrativo, eu não vou só como já estou buscando essa aproximação com o governo estadual e federal tudo no sentido de fazer o melhor para a cidade de Juazeiro do Norte que irradia sua influência para a região do Cariri. Do ponto de vista político, estou muito feliz com as pessoas que me ajudaram na minha candidatura aqui em Juazeiro do Norte e quero marchar junto com essas pessoas que me ajudaram", ressaltou.

Como fica a relação com Fernando Santana?

O prefeito refletiu ainda sobre a postura de Fernando Santana como candidato no município e figura política. Ele afirmou que buscará o bloco governista após ser "enganado".

“Não vejo mais uma aproximação por conta de, no meu primeiro mandato, tentei me aproximar, não para tentar mudar de lado político, mas para tentar governar essa cidade da melhor maneira e fui enganado pelo meu opositor. Prometeu tudo para Juazeiro do Norte e faltou muito. Começou a criar subterfúgios, começou a criar situações para mais tarde justificar uma campanha sua”, argumentou o gestor.