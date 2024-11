Presidente do PDT se reúne com Gardel e vereadores da sigla na busca por apoio a Evandro

Foto: Reprodução/ Instagram Gardel Rolim Vereadores do PDT e presidente nacional da sigla se reuniram nesta quinta-feira, 31

A sala da presidência da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), na manhã desta quinta-feira, 31, teve bastante movimentação com reuniões importantes com o presidente da Casa, Gardel Rolim (PDT). O mais esperado foi André Figueiredo (PDT).

O presidente nacional em exercício do PDT conversou com Gardel por cerca de 40 minutos sobre uma reaproximação da bancada brizolista com o prefeito eleito Evandro Leitão (PT). Figueiredo se colocou como interlocutor entre as partes e considerou o encontro um bom começo.

Participaram da reunião também das vereadoras reeleitas, Ana Aracapé (Avante) e Kátia Rodrigues (PDT) e o também pedetista vereador eleito Marcel Colares, bem como os parlamentares que não conseguiram reeleição Raimundo Filho e Didi Mangueira, ambos também do PDT.

"É um primeiro diálogo. Como eu disse anteriormente, me cabe o papel de fazer essa interlocução entre a bancada atual, a bancada eleita, pra que a gente possa discutir com o prefeito eleito e claro, em sendo assim o caminho, nós poderemos entrar na base do Evandro. É um caminho", afirmou após o encontro.



"Envolve também um diálogo com o diretório municipal do partido que tem o companheiro Roberto Cláudio como presidente. É uma construção a ser feita e que eu me coloco à disposição pra agir nesse sentido", disse Figueiredo.



Em conversas, fontes do PDT confidenciaram que o ex-prefeito Roberto Cláudio não deve seguir no partido e suas ações durante o segundo turno sinalizariam isso. Apesar da possível saída, o rompimento deve ser feito de forma amistosa por RC.

Ainda de acordo com os interlocutores, há uma sinalização de Evandro de esquecer o período eleitoral e buscar o PDT, o que é visto como gesto positivo de humildade pela bancada na Câmara. A avaliação é que há uma boa vontade dos vereadores de irem para a base do prefeito petista.

Ainda sobre Roberto, André afirmou que ambos já conversaram por telefone e marcaram de se encontrar pessoalmente em breve para dar andamento as tratativas. "Ele (Roberto Cláudio) tem compreensão de que é importante no momento atual", destacou Figueiredo.



O deputado federal e presidente interino do PDT minimizou os membros da sigla que apoiaram André Fernandes (PL), dizendo que podem ter agido por resquício de campanhas anteriores, mas o partido manteve-se neutro e não fechou apoio a nenhum dos candidatos no segundo turno.

Ele ainda afirmou que é momento de "curar feridas e pensar no futuro" e por isso ele se colocou na função de interlocutor, citando a responsabilidade como líder do PDT e também os projetos implantados pelas gestões do partido em Fortaleza.

"Eu tenho uma responsabilidade muito grande porque o PDT cuidou de Fortaleza nos últimos 12 anos. Então a gente tem um carinho muito grande por todos os projetos que foram implantados. Então nessa interlocução com o Evandro a gente também vai trabalhar na perspectiva que não se tenha retrocessos. Lógico, coisas precisam ser modificadas, aperfeiçoadas, mas o saldo é muito positivo nesses 12 anos. Então a responsabilidade com o município de Fortaleza também tem que ser levada em consideração", finalizou.