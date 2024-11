Gardel Rolim, presidente da CMFor, arquiva postagens de apoio a André Fernandes

Foto: Reprodução/Instagram: @gardelrolim PRESIDENTE da Câmara, Gardel Rolim apoiou André Fernandes no 2º turno da disputa pela Prefeitura

O presidente da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), Gardel Rolim (PDT), arquivou postagens de apoio ao ex-candidato a prefeito, André Fernandes (PL), no seu perfil do Instagram. O vereador pedetista manifestou publicamente sua posição pró-André em eventos, entrevistas e nas publicações arquivadas.

Em uma das postagens no formato carrossel, publicada no seu perfil no dia 14 de outubro, Gardel aparece em uma das fotos ao lado de André, com o adesivo do 22, número do então candidato bolsonarista, em um encontro com lideranças religiosos em apoio a Fernandes.

Confira umas das publicações arquivadas:

Foto: Reprodução/Instagram: @gardelrolim O presidente da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), Gardel Rolim (PDT), com o ex-candidato André Fernandes (PL) em postagem apagada

Questionada pelo O POVO, a assessoria do presidente da CMFor explicou que a equipe mantém uma linha editorial no perfil, e passado o período eleitoral, as publicações referentes a campanha são arquivadas para garantir uma identidade visual. Sendo assim, após as eleições, as postagens sobre o pleito são arquivadas, e o mesmo teria sido feito em campanhas anteriores.

No perfil de Gardel Rolim, não há outras publicações da campanha, nem sobre André, nem sobre o prefeito José Sarto (PDT), que disputou reeleição. Foram mantidas postagens sobre as convenções partidárias e uma de 1º de outubro sobre o Dia do Vereador, com a logo do 12, número do PDT. As últimas são de agradecimento à reeleição como parlamentar.

No dia 11 de outubro, Gardel e outros parlamentares do PDT declararam oficialmente apoio a André em vídeo enviado por meio de assessoria de imprensa.

Após a derrota do bolsonarista, o presidente nacional interino da sigla brizolista, André Figueiredo, se colocou como articulador entre membros do partido para tentar uma reaproximação com o prefeito eleito Evandro Leitão (PT).

Figueiredo esteve reunido com Gardel na quinta-feira, 31, na Câmara, onde iniciaram um diálogo sobre a movimentação, juntamente de outros vereadores do PDT e da base do Sarto.

"É um primeiro diálogo. Como eu disse anteriormente, me cabe o papel de fazer essa interlocução entre a bancada atual, a bancada eleita, pra que a gente possa discutir com o prefeito eleito e claro, em sendo assim o caminho, nós poderemos entrar na base do Evandro. É um caminho", disse o presidente do PDT após o encontro.

Gardel compartilhou uma imagem com Figueiredo e os demais parlamentares. "Ainda nesta quinta-feira (31), recebemos na Câmara Municipal de Fortaleza o deputado federal André Figueiredo para discutir pautas de interesse da nossa cidade", declarou.