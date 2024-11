PF deflagra operação contra "caixa dois" de campanhas em Caucaia em 2022 e 2024

Foto: pf/ DIVULGAÇÃO PF fez operação contra grupo suspeito de prática de "caixa dois" em Caucaia.

Operação da Policia Federal (PF), realizada nesta sexta-feira, 1°, cumpriu 14 mandados de busca e apreensão, expedidos pela 93ª Zona Eleitoral, em investigação que apura suspeitas de "caixa dois" (financiamento ilegal) de campanhas eleitorais nos anos de 2022 e 2024. A suposta organização criminosa alvo do inquérito teria atuação no município de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza.

De acordo com a PF, o grupo alvo da operação é formado por empresários, funcionários públicos municipais e políticos com atuação no município. As ações desses atores teriam beneficiado candidatos a deputado federal, na eleição de 2022, e candidatos a vereador nas eleições deste ano.

O esquema teria movimentado pelo menos R$ 5 milhões, a partir de contas de empresas contratadas pelo município, empresas de fachada e de “laranjas”. O valor teria sido levantado em quantias em espécie nas vésperas das eleições para "comprar apoio político e aplicação em gastos não contabilizados oficialmente", segundo a PF.

A PF destacou ainda que, se confirmados, os fatos podem configurar ilícitos descritos na lei das Organizações Criminosas (Art.2º da Lei 12.850/2013), Lavagem de Dinheiro (Art. 1º da Lei 9.613/98), além de crimes previstos no Código Eleitoral. As penas máximas variam de cinco a dez anos de reclusão, além de possibilidade de inelegibilidade do candidato, cassação do registro ou do diploma dos eleitos, entre outros.

Na operação, intitulada "Peixe", 51 policiais federais participaram. O nome foi inspirado na poesia “O peixe”, de Patativa do Assaré.

Em nota, a Prefeitura de Caucaia destacou que "todos os contratos firmados entre a administração municipal e empresas investigadas têm como objeto apenas de locação de imóveis. Sendo assim, sem nenhuma relação com eventuais práticas relacionadas ao pleito eleitoral".

A gestão municipal se colocou "à inteira disposição das autoridades competentes para esclarecimento das todas e quaisquer informações necessárias".