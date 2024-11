Veja os cotados para assumir a presidência da Câmara Municipal de Fortaleza

Foto: Luciano Melo/CMFor, Fábio Lima/O POVO e André Lima/ CMFor Vereadores são cotados para presidência da Câmara Municipal de Fortaleza

Fortaleza escolheu o seu prefeito para administrar a maior capital do Nordeste pelos próximos anos e elegeu Evandro Leitão (PT). Com a vitória em uma eleição das mais acirradas da história cearense, movimentações de peças começaram para a formação da próxima gestão.

A administração de um prefeito em Fortaleza passa diretamente pela Câmara Municipal (CMFor), onde as especulações sobre quem será o próximo presidente agitam os bastidores, embora publicamente as manifestações ainda sejam tímidas.

Entre os cotados, teve vereador que já revelou abertamente interesse no posto, o atual presidente encarando impasse, e aliados próximos a Evandro e a cúpula governista de olho na cadeira de chefe do Legislativo Municipal.

Gardel Rolim

Atual presidente da CMFor, Gardel Rolim (PDT), aliado do prefeito José Sarto (PDT), tem o desejo de conseguir a reeleição, mas a preço de hoje vive ainda um cenário incerto sobre sua relação com Evandro Leitão. O vereador apostou em André Fernandes (PL) no segundo turno da disputa, de olho em viabilizar apoio à Presidência da Casa.

Gardel inclusive, conversou com Evandro em meio a negociações, mas não teve a garantia de que teria o apoio do então candidato a sua reeleição. Com André, seria mais possível. Já hoje, Rolim ainda dialoga com a bancada do PDT e do PT para definir se os pedetistas serão base ou não de Leitão o que o distancia da cadeira principal da CMFor.

Eudes Bringel

Reeleito para o segundo mandato, Eudes Bringel (PSD) é nome próximo e da confiança de Evandro e pode ser receber o aval do prefeito eleito para disputar a presidência da Câmara. O vereador é vice-presidente da Federação Cearense de Futebol (FCF) e possui boa relação com o petista desde os tempos em que foi gestor no Ceará Sporting Club.

Dentro da CMFor, Eudes é citado como "o vereador do Evandro". Experiente e com boa relação com os demais parlamentares, pode aglutinar partidos e apoios para presidir a Casa. Por isso, hoje é tido como um dos favoritos.

Bringel é filiado ao PSD, partido que ocupa a vice de Leitão, tendo a deputada estadual Gabriella Aguiar (PSD), sigla que elegeu quatro vereadores, o mesmo número do PT, e foi fundamental para a eleição.

Luiz Gastão, presidente municipal e deputado federal, afirmou ao O POVO que toda a movimentação em torno da eleição da Câmara caberá e Evandro e o PSD se coloca a disposição de ajudar na forma em que o prefeito achar melhor. "Nosso intuito é colaborar", destacou.

Léo Couto

Outro citado é Léo Couto (PSB). Vereador reeleito e muito próximo do ministro da Educação, Camilo Santana (PT), ele foi um dos primeiros a demonstrar apoio a Evandro, antes mesmo de parte do PT. Por ser do PSB, o parlamentar pode ter indicação feita pelo senador Cid Gomes (PSB).

Tanto o pai, José Maria Couto como o avô, Gerôncio Bezerra, do vereador foram presidentes da Câmara Municipal de Fortaleza. O histórico da família foi citado nos corredores tanto como uma coincidência como um possível sinal de que a tradição possa continuar.

Em 2022, Léo chegou a colocar o seu nome para a eleição da Mesa Diretora, mas na reta final retirou-se da disputa, que acabou elegendo Gardel Rolim. Com o recall que conseguiu durante a campanha e a proximidade com a cúpula governista, o vereador é visto com boas chances, assim como Eudes.

Bruno Mesquita

Outro vereador reeleito do PSD, Bruno Mesquita configura entre os cotados para ser eleito presidente da Câmara de Fortaleza. O vereador foi do PL da ala de Acilon Gonçalves (sem partido), que atuou fortemente na campanha de Evandro no segundo turno.

Além disso, Bruno deixou a base de Sarto e se aliou ao prefeito petista na janela partidária quando filou-se ao PSD. Antes mesmo do fim das eleições, Mesquita demonstrou sinais de que tem interesse na vaga.

Outros citados

Correndo por fora, estão Ronaldo Martins (Republicanos) e Adail Jr. (PDT). O primeiro já se colocou como pré-candidato e disse que ter conversado com o presidente estadual do partido, Chiquinho Feitosa.

Vereador que recebeu a maior votação em 2020 e ligado à Igreja Universal, ele afirmou que irá dialogar com Evandro, mas entre aliados a movimentação não deve ganhar força. Contudo, o Republicanos deve ter papel importante dentro da gestão de Leitão, inclusive na Casa, podendo ter outros postos de destaque.

Adail, por sua vez, foi ventilado como uma tentativa de atrair o PDT para a base, visto que o vereador participou ativamente da campanha de Evandro no segundo turno. Ao O POVO, o pedetista confirmou o interesse, mas desconversou sobre a possibilidade. "A gente sonha (com a presidência), deseja muito faz tempo. Passei 12 anos na primeira vice sonhando em ser presidente, mas ainda não chegou o momento", disse.