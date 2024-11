Como fica a oposição após a vitória de Evandro Leitão em Fortaleza

Foto: FERNANDA BARROS ANTES adversários, Wagner e Roberto Cláudio podem formar com André bloco de oposição

A eleição para a Prefeitura de Fortaleza foi marcada por uma acirrada disputa, com importantes nomes políticos demonstrando apoio às duas candidaturas que concorriam ao cargo. Em meio à divisão, o O POVO analisa a configuração da oposição após a vitória do prefeito eleito Evandro Leitão (PT) na capital cearense.

Os candidatos derrotados Capitão Wagner (União Brasil), quarto colocado na disputa eleitoral, André Fernandes (PL), adversário direto de Evandro no segundo turno, e Eduardo Girão (Novo) compõem os principais nomes do grupo de oposição da futura gestão petista na cidade. Apoiador ativo da candidatura de Fernandes, o deputado estadual e presidente do PL no Ceará Carmelo Neto também integra esse grupo.

Já Roberto Cláudio (PDT) e Ciro Gomes (PDT), que integram uma sigla de centro-esquerda, são nomes de peso que formam oposição a Evandro, que se desfiliou da sigla brizolista em 2023. Alvo de críticas durante o segundo turno, o ex-prefeito apoiou André Fernandes e disparou duras críticas à gestão do partido na Capital, na época da ex-prefeita Luizianne Lins, além de mencionar o atual governador Elmano de Freitas (PT). Na última segunda-feira, 28, um dia após o resultado das urnas, RC desejou sucesso a Evandro “na nova missão” e destacou que fará “uma oposição responsável, atenta e crítica”.



Apesar de não ter declarado apoio a Fernandes publicamente, Ciro Gomes afirmou, pelas redes sociais, que “nunca será um puxadinho do PT”. Na última terça-feira, 29, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) chegou a confirmar que o ex-governador apoiou a campanha de André.

Já o atual prefeito José Sarto (PDT) e o vice Élcio Batista (PSDB), derrotados no primeiro turno, decidiram pela neutralidade na disputa entre André e Evandro. Um dia após o fim da apuração, Sarto parabenizou o prefeito eleito e apontou estar à disposição para realizar uma “transição tranquila”.

Cenário da oposição na Câmara

Apesar de boa parte da composição da nova Câmara Municipal de Fortaleza ser formada por aliados de Evandro, o prefeito eleito também deverá dialogar com a oposição da Casa. Ao todo, 23 vereadores eleitos apoiaram o petista no segundo turno e farão parte da base de Evandro, 10 formam oposição e outros 10 parlamentares estão no grupo dos "flutuantes".

Parte dos vereadores aliados passou a apoiar a candidatura de Leitão contra Fernandes no segundo turno, o que já indicava uma possível alta nos números de aliados na Câmara caso o petista fosse eleito. O PDT é o partido que elegeu mais vereadores nesta eleição, com oito. Uma possível negociação com parte desses nomes pode ser mais fácil para Evandro, que já recebeu o apoio de alguns integrantes do partido durante o segundo turno, como Adail Jr, reeleito com 14.262 votos.

Na oposição, os principais nomes são do PL e do União Brasil, além de vereadores de outros partidos que escolheram apoiar Fernandes no segundo turno. Da sigla bolsonarista, as duas vereadoras mais votadas Priscila Costa e Bella Carmelo, e os vereadores Julierme Sena, Marcelo Mendes e Inspetor Alberto estão nesse grupo.

Do União Brasil, Márcio Martins e Soldado Noelio também formarão oposição ao petista na CMFor. Pedro Matos (Avante), PPCell (PDT) e Jorge Pinheiro (PSDB) estão inclusos na lista.

Na lista de vereadores com posições ainda indefinidas ou "flutuantes", a maior parte é do PDT, que, apesar de contar com nomes que formarão oposição, é considerado um partido que poderá negociar com o prefeito eleito. Entre os pedetistas, estão: o presidente da Câmara Gardel Rolim (PDT), que chegou a apoiar André Fernandes no segundo turno, mas há possibilidade de dialogar com Evandro, Jânio Henrique (PDT), Kátia Rodrigues (PDT), Paulo Martins (PDT) e Marcel Colares (PDT).

Na última terça-feira, 29, o deputado federal André Figueiredo, presidente nacional em exercício do PDT, compartilhou sobre o desejo de reunificar o PDT, após a divisão registrada durante a eleição em Fortaleza, e de integrar a base de Leitão.

Ainda entre os vereadores com posição em aberto, estão: Chiquinho dos Carneiros (PRD), Michel Lins (PRD), Professor Aguiar Toba (PRD), Germano He-Man (PMN) e Wellington Saboia (Podemos).