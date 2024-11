Veja quem são os nomes cotados para a presidência da Alece

Foto: Montagem/divulgação Deputados que estão cotados para presidência da Alece para o próximo biênio

Com votações apenas para fevereiro de 2025, a eleição para a nova Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) já é assunto muito comentado nos bastidores. A presidência do Parlamento é responsável pelas atividades administrativas e legislativas da casa, sendo o órgão de administração superior do legislativo estadual. Após o segundo turno em Fortaleza, o atual presidente Evandro Leitão (PT) deixa a Casa em janeiro do ano que vem para assumir o Executivo municipal, passando a comandar interinamente a Alece o primeiro vice-presidente, Fernando Santana (PT), até a eleição para o biênio de 2025-2026.

Nos bastidores, alguns nomes já são ventilados, mas outros atores políticos defendem que a definição passará pelo crivo do governador Elmano de Freitas (PT). Entre os que já são cogitados para pleitear a presidência estão os deputados Fernando Santana, Osmar Baquit (PDT), Romeu Audigueri (PT) e Sérgio Aguiar (PDT).

Fernando Santana (PT)

Atual vice-presidente e que tomará posse como presidente para finalizar o mandato do biênio. No governo de Camilo Santana, foi secretário adjunto do gabinete do governador, no qual realizou trabalho de articulação política com as prefeituras. Fernando concorreu à Prefeitura de Juazeiro do Norte em 2024, mas foi derrotado para o atual prefeito Glêdson Bezerra (Podemos). Em entrevista, o deputado federal e líder do governo Lula, José Guimarães (PT), citou Fernando como um dos cotados para suceder Evandro.

Osmar Baquit (PDT)

Osmar Baquit é atualmente o quarto secretário da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa e um dos deputados mais antigos da casa. Na sessão de quarta-feira, 30, Baquit disse ao O POVO que se colocou à disposição e já dialogou com quem precisava sobre o tema. “Coloquei meu nome e com quem eu tinha que falar eu já falei. Já falei com o governador Elmano; falei com o ministro Camilo; com o senador Cid, com a senadora Augusta e com o presidente Evandro Leitão. Sou um homem de grupo, estou no meu 7º mandato, cumpri muitas missões em nome desse grupo. Tenho minhas pretensões, mas repito, sou o homem de grupo. O que eles decidirem, acatarei”.

Romeu Audigueri (PT)

Líder do governo Elmano na Alece, Audigueri pode ser uma das indicações do governador para assumir a presidência da Casa. Foi superintendente da Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace) e tem berço político no município de Granja, onde foi prefeito

Sérgio Aguiar (PDT)

Sérgio Aguiar é um dos parlamentares que não esconde que almeja ser alçado à presidência. "Isso dá uma amostra de estar gabaritado para pleitear, muito mais também quando se tem um longo tempo e uma experiência na Casa", afirmou o deputado, defendendo ainda a lógica de que o PT já tem a Prefeitura de Fortaleza e o Governo do Estado, enquanto o MDB tem a vice-governadora e o PSD a vice-prefeita eleita. Ele acredita que a presidência da Alece deva ficar com o grupo representado pelo senador Cid Gomes (PSB), do qual faz parte.