André diz que não conversou com Inspetor Alberto: "Primeiro agradecer voto dos meus eleitores"

Foto: AURÉLIO ALVES FERNANDES visitou o Conjunto Ceará para agradecer eleitores

Candidato derrotado e deputado federal licenciado, André Fernandes (PL) concentrou apoiadores no bairro Conjunto Ceará, em Fortaleza, para agradecer aos eleitores que o escolheram na disputa pelo Paço Municipal. Em conversa com a imprensa na noite desta terça-feira, 5, ele contou que ainda não procurou o correligionário e vereador reeleito Inspetor Alberto (PL) para tratar do vídeo em que o parlamentar aparece maltratando um porco.

"Ainda não conversei com ele, estou primeiro agradecendo ao voto dos meus eleitores. Têm 705 mil pessoas para falar", disse. Na oportunidade, Fernandes reforçou o discurso que proferira, em cima de um paredão de som, ao público, de que, apesar de não ter sido eleito, ele se considera vitorioso com o resultado das urnas.

"Nós vencemos, e olha o que nós conseguimos fazer contra os poderosos aqui no estado do Ceará, contra todo o sistema, isso eu não tenho dúvida, então, está aqui a demonstração de que o povo acordou, que o povo quer mudança. Nós vamos continuar. Nós vamos continuar. Foi apenas o início. Eu não desisto, eu não vou desistir do povo de Fortaleza, do povo do Ceará", prometeu.

André Fernandes (PL) visita o bairro Conjunto Ceará após eleições para agradecer eleitores Crédito: AURÉLIO ALVES André Fernandes (PL) visita o bairro Conjunto Ceará após eleições para agradecer eleitores Crédito: AURÉLIO ALVES André Fernandes (PL) visita o bairro Conjunto Ceará após eleições para agradecer eleitores Crédito: AURÉLIO ALVES André Fernandes (PL) visita o bairro Conjunto Ceará após eleições para agradecer eleitores Crédito: AURÉLIO ALVES

Ainda em entrevista coletiva, André criticou o adversário e prefeito eleito, Evandro Leitão (PT). "Ele não vai entregar. Infelizmente, a gente sabe disso. Vou passar, sim, os quatro anos fiscalizando e mostrando ao povo que tudo o que ele falou na campanha não passou de falácia. Não vai entregar. Infelizmente, queria que entregasse, mas não vai. E nós vamos estar mostrando e o povo vai perceber isso".

O deputado federal licenciado voltou a chamar o ministro Camilo Santana (Educação), o governador Elmano de Freitas e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, todos do PT, de “bengalas” do prefeito eleito. Ele também criticou Evandro por, junto desses aliados, visitar o chefe do Executivo federal logo após a vitória nas urnas de Fortaleza, única capital do Nordeste em que o PT saiu vencedor.

“Isso porque ele foi eleito. Eu disse que isso aconteceria. Eu não estou aqui pra choramingar, não. Mas eu estou aqui para, junto de cada um de vocês, a gente dar um recado. Eu estou aqui para, acima de qualquer coisa, a gente dar um recado, não só para Fortaleza, não só pro Ceará, mas para todo o Brasil. Esses políticos que só aparecem em época de eleição para pedir o teu voto, para comprar, seja lá o que for, ele não merece a tua confiança”, bradou André, e pediu: “Eu quero contar com cada um de vocês para fiscalizar e cobrar”.

E questionou: “Elmano, Camilo, Lula e Evandro, cadê vocês depois da eleição? Eu estou aqui no meio do povo e eu vou continuar aqui no meio do povo. Bem que ele [Evandro] prometeu que seria ausente, eu só não sabia que seria tão rápido”, ironizou.