Caucaia: Valim publica decreto e Naumi indica membros para transição

Foto: Fábio Lima/O POVO / Samuel Setubal/O POVO O prefeito de Caucaia Vitor Valim (PSB) e o prefeito eleito Naumi Amorim (PSB)

Caucaia, segundo maior município do Ceará, deu os primeiros passos para a transição de administração de acordo com o site do Tribunal de Contas da União (TCE), em atualizações feitas nessa terça-feira, 5. Foi publicado o decreto em que institui a equipe de transição pelo atual prefeito Vitor Valim (PSB), também constando no Diário Oficial do Município, com a data de 29 de outubro. O gestor ainda fará a indicação dos membros que irão compor o grupo. Agora, são aguardadas as primeiras reuniões para de fato o processo se iniciar.

Também consta no site do TCE o ofício do prefeito eleito Naumi Amorim (PSD), enviado a Valim na última sexta-feira, 1º de novembro, indicando os nomes que participarão da equipe de transição e atuará nas reuniões, receber documentos, notificações e solicitará informações sobre a atual gestão.

Os nomes indicados por Naumi são: Carlos Eduardo Lima de Freitas, coordenador da equipe; Antônio Agenor Cavalcante Moa, Luciana Nara Saraiva de Amorim, Sandra Maria Aguiar Lopes Pereira e Daniel Costa Santos, como membros.

Valim diz que deixará "tudo às claras" para Naumi

Em live nas redes sociais no dia 29 de outubro, dois dias após a eleição que confirmou a vitória de Naumi, Vitor Valim apareceu ao lado dos secretários afirmando que começara os trabalhos. De acordo com o atual prefeito, seriam dez reuniões para deixar tudo "às claras" ao próximo gestor.

"A transição, conforme recomendação do próprio TCE, começa lá pelo dia 15 a 18 e tem de ter três reuniões. Nós estamos dispostos a fazer se precisar 10 reuniões para deixar tudo às claras para a equipe do próximo prefeito que vai sentar naquela cadeira", disse.



Valim ressaltou que não mudou o que pensa politicamente, mas estará exercendo sua função de prefeito. Ele venceu Naumi em 2020 e apoiou Waldemir Catanho (PT) no pleito deste ano, tecendo duras críticas ao ex-gestor.

"E tudo que for de relatório de transição vai ser publicado no Diário Oficial e no Instagram da Prefeitura. Então tudo o que nos for solicitado nós vamos dar transparência na transição e pra população, que é o nosso patrão", completou.



Valim revela rombo de R$ 200 milhões na Prefeitura de Caucaia: "Não foi feito por essa gestão"

Na live da última semana, Vitor Valim anunciou uma dívida de R$ 200 milhões da Prefeitura. No vídeo, o chefe do Executivo municipal diz que “a dívida que tem ano que vem, da Prefeitura, não foi feita por esta gestão”.

Na publicação, Valim afirma que está deixando a vida pública e que não quer deixar hipóteses de “narrativas mentirosas” e, por isso, quer deixar as coisas “muito claras”. A iniciativa é descrita pelo prefeito como uma ação para tornar a transição transparente para o próximo gestor do município.

“Ano que vem tem uma dívida de quase R$ 200 milhões. Não foi feita pelo prefeito Vitor Valim ou por nenhum secretário que aqui esteja, para deixar as coisas muito claras. Então as dívidas que vão vir ano que vem não foram feitas pela gestão”, disse o prefeito de Caucaia.

Naumi fará auditoria nas contas da Prefeitura de Caucaia

Naumi Amorim avisou, em seu discurso de vitória, que realizará uma auditoria nas contas de Caucaia para expor o cenário deixado por Valim. Em meios a ataques ao atual prefeito, Naumi disse: “Esse prefeito que está aí sucateou a nossa cidade. E vocês sabem que esse prefeito quebrou a cidade. Ele alugou e vendeu a Prefeitura de Caucaia”.

Naumi volta a governar Caucaia, segundo maior colégio eleitoral do Ceará, na gestão 2025-2028. Seu primeiro mandato como prefeito do município ocorreu após vitória no pleito de 2016. Nas eleições seguintes, em 2020, foi derrotado por Vitor Valim, mas retornará em 2025 para o seu segundo mandato.