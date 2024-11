Eleito em Orós renunciará para ser deputado e deixará a mãe como prefeita

Foto: Junior Pio/Alece SIMÃO Pedro renunciará a Prefeitura de Orós para ocupar cargo de deputado estadual

O prefeito eleito de Orós, a 342,42 km de Fortaleza, Simão Pedro (PSD), renunciará ao cargo no dia em que tomar posse, no próximo 1° de janeiro. No lugar, ele deixará a própria mãe, Tereza Cristina (PSB), que foi eleita vice-prefeita do município. O plano é ocupar o cargo de deputado estadual, do qual é suplente e que pertence atualmente à vice-prefeita eleita da capital cearense, Gabriella Aguiar (PSD).

“Tenho que optar por um dos cargos, vou optar pelo de deputado efetivo”, respondeu Simão Pedro, que já ocupou o cargo de chefe do Executivo municipal na cidade em dois mandatos consecutivos (2013-2016 e 2017-2020).

A ideia de passar para o cargo de deputado já estava sendo articulada. “Estrategicamente, estudando o futuro, a gente resolveu no grupo colocar a ex-prefeita, que foi umas das melhores prefeitas da história de Óros, Tereza Cristina, que por coincidência também é minha mãe, como vice na chapa, já prevendo essa questão”, disse Simão Pedro.

“É uma pessoa minha”, disse o pessedista sobre a mãe dele, que ao seguir essa estratégia, vai assumir o cargo de gestora de Orós. “Então, o município ganha com isso, a região ganha com isso”, complementou.

Simão Pedro venceu a disputa para a Prefeitura da cidade. O então candidato, acompanhado de Tereza Cristina, sua vice, recebeu 8.287 votos, o equivalente a 58,41% dos votos válidos.

Tereza exerceu mandato de prefeita de Orós entre 1993 e 1996. Aos 73 anos, ela pode retornar em 2025 para um eventual segundo mandato como chefe do Executivo do município.

Gabriella Aguiar é segunda vice-prefeita na história de Fortaleza

A vice-prefeita eleita de Fortaleza, Gabriella Aguiar (PSD), será a segunda mulher a ocupar o cargo na história da capital cearense. A pessedista foi eleita deputada estadual em 2022, primeira vez que participou de uma disputa para cargo eletivo, com mais de 83 mil votos.

Com trajetória na Prefeitura de Fortaleza perto de iniciar, no dia 1° de janeiro de 2025, Gabriella passará seu mandato na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) para Simão Pedro.

De família tradicional na política, a deputada é filha do ex-vice-governador do Ceará, Domingos Filho (PSD), e da prefeita de Tauá, Patrícia Aguiar (PSD). Também é irmã do deputado federal Domingos Neto (PSD).

Com informações do repórter Guilherme Gonsalves

Assim como em Orós, deputado foi eleito prefeito de Itapiúna em 1996, mas renunciou na posse

O deputado estadual Simão Pedro (PSD) anunciou nesta quarta-feira, 6, que, apesar de ter sido eleito prefeito de Orós, distante 342,42 km de Fortaleza, irá renunciar ao cargo e ficará efetivamente como parlamentar na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), e sua mãe, Tereza Cristina (PSD), então, assumirá a gestão.



Esta não será a primeira vez em que um deputado é eleito para comandar uma prefeitura no Ceará, mas renuncia ao cargo no Executivo. O mesmo aconteceu em Itapiúna, município localizado a 113,7 quilômetros da Capital, onde Pedro Uchoa foi eleito em 1996 para administrar no município.

O parlamentar concorreu contra Jurandi Frutuoso, apoiado pelo então prefeito Joaquim Clementino. Uchoa se colocou como oposição, que já fazia na Alece a Tasso Jereissati (PSDB), governador na época

Já durante a campanha, ele dizia que caso vencesse iria renunciar para que assumisse um "filho de Itapiúna", no caso o seu vice, Raimundo Lopes Júnior.

A chapa opositora de Pedro Uchoa venceu o pleito e em 1° de janeiro de 1997, como prometido, renunciou. Raimundo Júnior se tornou o prefeito de Itapiúna.

Nas eleições municipais de 2024, Júnior Lopes foi eleito para o seu terceiro mandato à frente da Prefeitura de Itapiúna. Ele teve 7.286 votos, o equivalente a 52,04% dos votos válidos e retornou ao Executivo do município.