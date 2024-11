Itaiçaba: PF cumpre mandados para apurar desvio de verbas na compra de baús de livros

Foto: PF / DIVULGAÇÃO PF cumpriu 5 mandados de busca e apreensão

A Polícia Federal (PF) do Ceará cumpriu, nessa quarta-feira, 6, cinco mandados de busca e apreensão em Fortaleza, Maracanaú, Crateús e Guaraciaba do Norte para aprofundar investigação sobre um suposto crime envolvendo licitações para compras de baús de livros didáticos pelo município de Itaiçaba, localizado a 159,5 quilômetros de Fortaleza.

A operação, batizada de “Caixa das Ilusões”, verifica os indícios de fraude que apontam para um aparente esquema criminoso que desviava recursos públicos em 2023 na cidade de Itaiçaba. Os mandados foram expedidos pela 15ª Vara Federal do Ceará. A investigação teve início em outubro do mesmo ano.

A ação busca apreender mídias e documentos, além de realizar um levantamento da destinação dos recursos que foram repassados da União para a cidade de Itaiçaba, para averiguar possíveis desvios praticados por membros da Secretaria de Educação e da comissão de licitação do município.

O levantamento aponta indícios de irregularidades em um contrato na ordem de R$ 1 milhão, feito com recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb). A empresa contratada, aparentemente, não apresenta capacidade logística e operacional em Itaiçaba. A instituição privada iniciou suas atividades em 2021 e não tem funcionários registrados, conforme a PF do Ceará.

Desde seu fundamento até março de 2023, a empresa investigada recebeu R$ 11.744.861,00. O dono do estabelecimento foi beneficiário do auxílio emergencial. Após a apreensão, as investigações continuam com a análise do material confiscado.



O POVO procurou a Secretaria de Educação da Prefeitura de Itaiçaba pelo telefone disponível no site oficial, mas uma gravação informou que o número era inexistente.