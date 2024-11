Transição em Fortaleza não avança, em meio a impasse de Sarto e Evandro

Foto: FERNANDA BARROS FACHADA do Palácio do Bispo, Paço Municipal de Fortaleza

Diferente de outros municípios cearenses, a transição de governo da Prefeitura de Fortaleza segue empacada. A Capital, a preço de hoje, não tem nenhum dos três documentos necessários para iniciar a mudança de gestão. Não havia, até esta quarta-feira, 6, decreto publicado com as normas da transição, nem os nomes dos indicados do prefeito eleito e nem a portaria que reúne os integrantes dos grupo de trabalho para transição.

O prefeito eleito Evandro Leitão (PT) havia anunciado que divulgaria ontem os nomes indicados por ele para compor o grupo de transição. Ele, no entanto, afirmou que esperava pela publicação do decreto de transição pelo atual prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT). Passados dez dias do 2º turno das eleições, o pedetista não deu encaminhamento ao processo.

"Iremos estar apresentando hoje (ontem) os nomes para a nossa equipe de transição para iniciarmos após o atual prefeito publicar o decreto para que possa fazer todo o diagnóstico da Prefeitura de Fortaleza e a partir de 1° de janeiro de 2025 a gente estar assumindo", afirmou Evandro em coletiva nessa quarta-feira, 6, durante reinauguração do Plenário 13 de Maio.

Algumas horas depois, no entanto, Sarto usou as redes sociais para alegar que já estaria tudo pronto, documentos e nomes da gestão escolhidos, mas que espera justamente a movimentação de Evandro para publicar o decreto. Segundo ele, a publicação do decreto depende da apresentação dos nomes representantes do prefeito eleito.

"Já definimos os integrantes da atual administração, preparamos relatórios e estabelecemos local para a transição de governos. A Prefeitura de Fortaleza publicará o decreto que formaliza o início dos trabalhos quando forem informados os nomes que compõem a equipe do prefeito eleito", escreveu.

O impasse vai na linha contrária da maioria dos municípios do Ceará. Segundo o Tribunal de Contas (TCE-CE), O POVO contabilizou que nove municípios ainda não iniciaram o processo, conforme consulta realizada nesta quarta-feira, 6. Outros 37 estão com transição formalizada e 47 estão com a transição em andamento.

A transição de governo é considerada formalizada quando o município publica normas que regem a passagem de informações e responsabilidades da gestão atual para a nova equipe eleita.

São eles: decreto de transição, a portaria de nomeação da comissão de transição e o ofício do candidato eleito indicando membros da transição. Já a transição em andamento é quando ocorre a primeira reunião da comissão de transição.

Em Fortaleza, nenhum dos passos ocorreu ainda, enquanto, em Cascavel, o prefeito Tiago Lutiane (PT) já publicou decreto de transição. É aguardado os nomes indicados por Ana Afif Queiroz (PP), prefeita eleita.



Os prazos para municípios que têm segundo turno são maiores. Além de Fortaleza, apenas em Caucaia foi realizada eleição em duas rodadas. O município da Região Metropolitana de Fortaleza já tem a transição formalizada e se encaminha para o passo da realização de reuniões. A mudança já consta no sistema do TCE.

A transição em Caucaia rendeu alfinetadas. O atual prefeito Vitor Valim (PSB) alegou que vai levar a cadeira do gabinete. "Prefeito eleito Naumi Amorim sentará nessa cadeira. Nessa não, pois essa eu comprei e vou levar”, disse, em tom de brincadeira. Ele defendeu a permanência de programas do atual governo e afirmou que a transição será transparente para evitar “narrativas mentirosas”.



Depois da fala, o vice-prefeito, Deuzinho Filho (União Brasil), gravou vídeo provocando e afirmando que iria doar os móveis para a vice-prefeita eleita, Priscila Menezes (MDB). Valim e Deuzinho são rompidos e adversários em Caucaia.