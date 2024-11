Sobral: Oscar diz que Ivo tem ajudado na transição e revela que já definiu parte do secretariado

Foto: ReproduçãoInstagram Ivo Gomes e Luiz Queiroz/Especial para O POVO Ivo Gomes (PSB) parabeniza Oscar Rodrigues (União Brasil) pela eleição

O deputado estadual Oscar Rodrigues (União Brasil), prefeito eleito de Sobral, distante 233,78 km de Fortaleza, afirmou que não tem sofrido nenhum tipo de objeção do atual gestor, Ivo Gomes (PSB), na transição de governo e que tem inclusive sido recebido auxílio.

"Estamos trabalhando na transição. Está dando certo, não estamos tendo nenhuma objeção. A prefeitura, o prefeito atual, está nos ajudando nesse ponto de vista e tem muito trabalho a ser feito e estamos realmente em muitas reuniões constantes e está dando certo graças a Deus", afirmou na quarta-feira, 6, na reinauguração do Plenário 13 de Maio da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece).



Oscar pontuou que ainda não teve reunião com Ivo, mas ele e sua equipe se encontraram com assessores delegados pelo prefeito para que fosse iniciado o processo de transição de governo em Sobral após 28 anos de administrações do grupo liderado pelos Ferreira Gomes no município.

Questionado se já há definição de membros do secretariado na sua futura gestão, Rodrigues disse que os primeiros já foram selecionados, mas irá esperar para divulgar todos de uma vez até o início de dezembro.

Oscar diz que precisará de apoio do Governo Estadual

Deputado estadual até 31 de dezembro, quando renunciará para tomar posse como prefeito de Sobral, Oscar declarou que o município enfrenta problemas econômicos e precisará de apoio do Governo Estadual e que, em breve, irá dialogar com o governador Elmano de Freitas (PT).

"O governador do Estado é governador de 184 cidades. Então uma cidade como Sobral, que está com um problema muito sério na economia, muitas empresas que estão quebrando, outras fechadas, outras baixando as portas. A gente vai precisar muito do apoio do governo estadual e em breve nós estaremos em contato com ele (Elmano) e eu tenho certeza que ele nos atenderá", afirmou.



Oscar Rodrigues considera que Sobral teve uma das eleições mais acirradas e afirma que sabia com quem "estava lidando". Ele concorreu contra a ex-governadora Izolda Cela (PSB), que teve o apoio de Elmano, do ministro Camilo Santana (PT), do senador Cid Gomes (PSB) e do presidente Lula (PT). No entanto, há entendimento que a proximidade do seu filho, o deputado federal Moses Rodrigues (União Brasil), com o Estado pode facilitar sua relação com o Governo.

"Eu acredito que sim. Mas nós estamos saindo de uma candidatura pesada que foi essa de Sobral. Acho que talvez foi uma das mais difíceis aqui do Ceará a vitória, porque a gente sabe com quem estava lidando. Então tem muita coisa ainda a tratar sobre este assunto", declarou.



"Nós visitamos de porta em porta o máximo possível, o comércio como as residências e a gente sentiu realmente que o povo estava cansado de ter aquela liderança única em Sobral. No momento que houve esta mudança a gente sente que o povo de Sobral parece que se libertou de uma escravidão, de um regime oligárquico que já existe ali há 30 anos e agora é uma nova história. Nós queremos um novo tempo para Sobral e é isso o que vai acontecer", completou Oscar.