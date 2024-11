Sucessão de Evandro: cotados comentam desejo de assumir a presidência da Alece

Foto: FÁBIO LIMA ELEIÇÃO para Mesa Diretora da Alece será realizada no fim do ano

A reinauguração do Plenário 13 de Maio na última quarta-feira, 6, após um incêndio que atingiu o prédio em junho, contou com a presença de quase todos os deputados estaduais. Entre eles, os cotados para assumir a presidência da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece).

Com bastante movimentação de bastidores entre integrantes do grupo sob a liderança do prefeito eleito de Fortaleza e presidente de saída da Alece, Evandro Leitão (PT), do governador Elmano de Freitas (PT), do ministro da Educação, Camilo Santana (PT), e do senador Cid Gomes (PSB), foi uma oportunidade para as manifestações se tornarem públicas na quarta-feira, 7.

Zezinho Albuquerque

O secretário das Cidades e deputado estadual licenciado, Zezinho Albuquerque (PP), se colocou à disposição para retornar à cadeira de presidente da Alece, posto que já ocupou por três vezes. Ele destacou ter experiência e maturidade, mas apontou que o processo se iniciará com o atual presidente Evandro Leitão, além de líderes partidários e deputados.

"Se você fosse perguntar quem quer ser presidente da Casa, todos os 46 querem. Então a gente está trabalhando, participando, ouvindo, conversando e aí vamos ver como é que vai", disse.



"Todos já estão fazendo esse diálogo. Eu ainda não, vou conversar agora porque eu estava esperando pelo presidente (Evandro), porque é o presidente que tem que comandar essa ação. Saber do pensamento do presidente, pensamento dos presidentes dos partidos, os deputados. Não adianta a gente querer ser candidato de si próprio e querer impor alguma coisa. Acho que eu tenho muita maturidade pra dar uma tranquilidade a essa Casa, mas não depende só de mim, depende de muita coisa", completou Zezinho.



Guilherme Landim

Guilherme Landim (PDT), também citado como possível candidato à presidência da Alece, disse ficar honrado com a menção e lembrou que, de todos os cotados, ele é o mais jovem. "Acho que isso já demonstra um certo respeito por parte dos amigos, dos colegas".

Landim explicou que as negociações ainda não começaram e cada eleição para escolher o presidente da Casa tem um rito diferente. Portanto, ainda não se sabe como vai ser o desenrolar do processo. Ele destacou que o debate deve ser feito primeiramente com o seu partido e o da maioria dos citados, o PDT, embora tenham prazo para sair da sigla.

Salmito Filho

O secretário do Desenvolvimento Econômico e deputado estadual licenciado, Salmito Filho (PDT), esteve no plenário a convite de Evandro e reiterou ter uma boa relação com os deputados, servidores e assessores da Alece, mas destacou estar na pasta estadual. Ele ainda afirmou que a Casa tem grandes nomes que podem assumir a presidência e apontou características necessárias para se cacifar ao posto como: maturidade e compromisso político, alinhamento com o Governo do Estado, maturidade e seriedade de saber respeitar a pluralidade do parlamento.

"Eu acredito que a Assembleia Legislativa tem grandes nomes, tem grandes talentos que podem muito bem assumir essa missão. Essa é uma missão que exige maturidade política, exige compromisso político, exige um importante alinhamento com o governo do estado, exige a maturidade e a seriedade de saber respeitar a pluralidade desta casa que é uma característica inerente e única do Estado Democrático de Direito", destacou.

E completou: "Eu fico feliz (de ser cotado). Meu nome foi ventilado pra ser pré-candidato a prefeito de Caucaia. Fico feliz porque alguma qualidade certamente… É um reconhecimento. Com muita transparência, muita vontade e eu tenho pra apresentar aí a minha biografia".

Fernando Santana

1° vice-presidente e sucessor da presidência a partir da renúncia de Evandro para ser prefeito de Fortaleza até que seja escolhido o nome, Fernando Santana (PT) disse estar "dentro do jogo", mas lembrou fazer parte de um grupo e seguirá a decisão que vier.

"Eu estou sempre dentro do jogo e quem tá no jogo tem que jogar. Eu faço parte de um time, de um grupo político. E o que esse grupo decidir eu estarei junto, seja o meu nome, seja de um colega deputada ou deputado. Me cabe sempre dialogar e tá junto nas decisões. É claro que coloco o meu nome a disposição de presidente, tenho esse direito de colocar", afirmou.

Segundo ele, o diálogo irá se iniciar realmente a partir da próxima semana com os deputados, Elmano, Camilo e Cid. Segundo ele, o que existe até o momento é "muita especulação". "Qualquer candidato que saia de qualquer partido desse grupo de aliança eu me sinto contemplado", disse.



Outros no páreo

Outros parlamentares cotados e vistos com chances reais para se tornarem presidentes são Romeu Aldigueri (PDT), líder do governo Elmano, e Osmar Baquit (PDT), deputado em sétimo mandato na Casa e atualmente ocupa a 2° vice-presidência.