Fernando Santana escolhido candidato a presidente da Assembleia

Foto: FÁBIO LIMA FERNANDO Santana, Evandro Leitão e Osmar Baquit na mesa diretora

A base de situação do Governo do Estado definiu quem será o candidato a suceder Evandro Leitão (PT) como presidente da Assembleia Legislativa do Ceará para o próximo biênio 2025/26. O escolhido foi o deputado estadual Fernando Santana (PT), escolhido pela bancada aliada, conforme O POVO apurou.

Em reunião com a alta cúpula da base, o petista foi indicado pelo ministro da Educação, Camilo Santana (PT) e recebeu o aval dos demais líderes, como o governador Elmano de Freitas (PT) e o próprio Evandro. A data da eleição ainda não está definida, mas poderá ocorrer na primeira quinzena de dezembro.

Fernando Santana já ligou para colegas parlamentares informando a candidatura para presidir a Casa legislativa e em busca de apoio. Ele atualmente ocupa a 1° vice-presidência da Assembleia, função que já exerceu três vezes. Fernando assumirá a presidência da Casa quando Evandro renunciar para tomar posse como prefeito de Fortaleza. Fernando ficará no cargo até o fim de janeiro, para completar o mandato de Evandro, e concorrerá a um novo mandato de dois anos no comando do Poder.

Seguindo a linha sucessória, quem deverá ser o candidato a 1° vice-presidente é o deputado estadual Osmar Baquit (PDT). O parlamentar está no sétimo mandato na Assembleia e atualmente é o 2° vice-presidente.

Procurada pelo O POVO a assessoria da Fernando Santana afirmou que o deputado agradece as menções, mas entende que é o momento de diálogo juntos aos demais colegas parlamentares. "O deputado falará à imprensa em momento oportuno", diz a nota.

O petista foi eleito pela primeira vez como deputado estadual em 2018, sendo reeleito em 2022. Fernando concorreu a prefeito de Juazeiro do Norte, distante 527,57 km de Fortaleza, mas foi derrotado por Glêdson Bezerra (Podemos), que se tornou o primeiro gestor a conseguir a reeleição.

Próximo de Elmano, Fernando Santana tem laços familiares com o ministro Camilo. O deputado é casado com Onelliany Leite, irmã de Onélia Santana, esposa do ex-governador do Ceará. É, assim, concunhado de Camilo.

Após as eleições municipais, o debate sobre quem seria o candidato a substituir Evandro Leitão esquentou dentro dos corredores da Assembleia e bastidores da base estadual com muitos mostrando interesse na cadeira.

Dentre eles, além de Fernando Santana e Osmar Baquit, outros parlamentares foram citados como cotados. Os principais são: Romeu Aldigueri (PDT), líder do Governo Elmano, Salmito Filho (PDT), secretário de Desenvolvimento Econômico, Guilherme Landim (PDT).