Oposição cogita disputar comando da Assembleia

Foto: Bia Medeiros/Alece Assembleia Legislativo do Estado do Ceará (Alece)

Fernando Santana (PT) é visto com bons olhos para alguns deputados estaduais da oposição pela postura de agregador que o petista tem, além de bom trânsito com todos os colegas. Apesar disso, o bloco se articula para formalizar uma chapa adversária na disputa pela Assembleia Legislativa.

O POVO apurou que o bloco de oposição já conseguiu agregar 11 parlamentares e ainda estão em diálogo com outros. O número supera o mínimo de 9 deputados necessários para lançar uma chapa.

O regimento interno da Assembleia Legislativa, no artigo 7º, estabelece que as chapas devem ser subscritas por, no mínimo, um quinto dos 46 deputados estaduais — no caso, 9 deputados O mesmo parlamentar não pode subscrever mais de uma chapa.

A movimentação da oposição visa a busca por se opor a base estadual e também disputa de espaço em defesa de pautas consideradas prioritárias como emendas impositivas dos deputados.

Além disso, membros deste bloco se incomodariam em votar em um candidato petista, o que é o caso de Fernando.

O partido nunca teve o presidente da Assembleia eleito. Desde a chegada ao poder do atual grupo, em 2007, foram eleitos presidentes por PMDB, PSB, Pros e PDT. O PT só comandou a Casa do fim do ano passado para cá, quando Evandro Leitão trocou o PDT pelo atual partido.

O mandato da atual mesa diretora se encerra em 31 de janeiro. A partir de 1º de fevereiro, tomará posse o novo comando. Entretanto, haverá substituição na presidência antes disso. Como Evandro foi eleito prefeito de Fortaleza, ele renunciará no fim do ano para tomar posse na Capital, em 1º de janeiro. Assim, Fernando Santana, que é atualmente o 1º vice-presidente, ficará no cargo para o mandato tampão até o

fim de janeiro.

A mesa diretora é composta de sete membros titulares e três suplentes.