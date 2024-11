Coordenador da equipe de transição de Oscar em Sobral deixa o cargo

Foto: LUIZ QUEIROZ/ESPECIAL PARA O POVO OSCAR Rodrigues (União) venceu a eleição em Sobral

Integrante da equipe do prefeito eleito Oscar Rodrigues (União Brasil), Luciano Linhares não faz mais parte da equipe de transição no município de Sobral, distante 233 km de Fortaleza. Após ser coordenador geral da campanha de Oscar, o ex-vereador foi nomeado coordenador da equipe de transição do município, mas resolveu abrir mão do cargo por "divergências na forma de condução dos trabalhos".

Por meio de nota, Luciano Linhares comunicou que teria deixado a equipe no último sábado, 9, alegando divergências como motivo do desligamento. Ele ainda agradeceu a confiança do prefeito eleito e desejou sucesso na transição e na gestão a partir de 2025.

Luciano foi vereador em Sobral por três mandatos, tendo sido também candidato a prefeito de Sobral e candidato a deputado. Quando parlamentar, era o único dos 21 vereadores de Sobral que fazia oposição ao então prefeito Cid Gomes, hoje no PSB. Participou ainda da gestão Luizianne Lins, em Fortaleza, no chamado 'núcleo do transporte'. Opositor dos Ferreira Gomes há décadas, ele afirma lutar para interromper "essa oligarquia que já chega a 30 anos no poder".

O prefeito eleito também publicou nota informando o desligamento de Luciano. Oscar Rodrigues apontou que "sua dedicação e empenho foram importantes para o andamento dos trabalhos" e que a decisão teria partido de Luciano Linhares. Oscar afirma que a transição seguirá comprometida com o progresso e os objetivos do grupo.

"Agradecemos ao Sr. Luciano Linhares por suas contribuições durante o seu trabalho na equipe. A equipe permanece unida e engajada, dando continuidade ao importante trabalho de transição com os demais membros. Seguimos comprometidos com o progresso e os objetivos deste grupo de transição, contando com a colaboração de todos os membros restantes para darmos continuidade a esta importante missão", diz o prefeito eleito em nota.

Confira a nota de Oscar Rodrigues na íntegra



Nota de Esclarecimento

Em nome da Comissão de Transição, comunicamos que o Sr. José Luciano Ponte Linhares solicitou seu desligamento do grupo de transição de forma totalmente respeitosa, na data de 09 de novembro de 2024.

Desde o início, contamos com a valiosa contribuição do Sr. Luciano Linhares, cujo empenho e dedicação foram importantes para o andamento de nossos trabalhos. No entanto, ele optou por encerrar sua participação no grupo.

Agradecemos ao Sr. Luciano Linhares por suas contribuições durante o seu trabalho na equipe. A equipe permanece unida e engajada, dando continuidade ao importante trabalho de transição com os demais membros.

Seguimos comprometidos com o progresso e os objetivos deste grupo de transição, contando com a colaboração de todos os membros restantes para darmos continuidade a esta importante missão.

OSCAR SPÍNDOLA RODRIGUES JUNIOR

Prefeito Eleito de Sobral/CE

11 de novembro de 2024

Prefeito eleito de Sobral promete mudar nome da Praça de Cuba para Praça da Bíblia

A saída de Luciano Linhares não foi o único fato a agitar a transição em Sobral. Oscar Rodrigues disse que vai renomear a Praça de Cuba quando assumir a Prefeitura do município. O local passará a ser chamado de "Praça da Bíblia".

Em entrevista à TV Verdes Mares, da Rede Globo, o deputado estadual explicou sua proposta: “O que Sobral tem a ver com Cuba? Talvez não tenha nem ninguém de Sobral que conheça Cuba”.

Oscar Rodrigues ainda disse que “Cuba é um país comunista e nós, brasileiros, não temos comunismo implantado nesse país”. O deputado diz que a praça é uma invenção de um ex-prefeito e que, para ele, “não está valendo”. O senador Cid Gomes (PSB) era o chefe do Executivo municipal na época de construção da praça.

Inaugurada em 2004, a Praça de Cuba tem como escultura central a estátua do poeta José Martí, revolucionário da independência cubana (1898) e importante nome da literatura em língua espanhola. Com a mudança, o prefeito eleito busca agradar seu público conservador, base do seu eleitorado. “Quero fazer uma coisa contrária, porque o comunismo é totalmente contrário à democracia e o que a Bíblia prega é a democracia", explicou Oscar Rodrigues.

Eleito nas eleições municipais de 2024, após vencer a então candidata Izolda Cela (PSB), Oscar Rodrigues recebeu 65.138 votos, o equivalente a 52,42% do eleitorado. Com a vitória, alcançou um resultado histórico no pleito deste ano.

O deputado quebrou um ciclo político que se instalou em Sobral após a vitória de Cid Gomes, em 1996. Sucessivamente, prefeitos eleitos pertenceram ao grupo comandado pelo grupo dos Ferreiras Gomes, que perdeu força com a ruptura entre os irmãos.