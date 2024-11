Vale do Jaguaribe: eleição de três mulheres prefeitas mescla fatos inéditos e raros

Foto: Reprodução/ Instagram Renata Vasconcelos e Naiara Castro e Reprodução/Facebook NAIARA Castro, Dilmara Amaral e Renata Vasconcelos foram eleitas prefeitas

Dentro do universo de 38 prefeitas eleitas no Ceará no pleito de 2022, com aumento de 27% em comparação com 2020, três mulheres chegaram ao comando de municípios do Vale do Jaguaribe. A chegada das candidatas à cadeira de chefe do Executivo representa um avanço na história de onde foram eleitas.

Foram elas: Dilmara Amaral (PRD), em Limoeiro do Norte, Renata Vasconcelos (PP), em Tabuleiro do Norte, e Naiara Castro (PSB), em Morada Nova. No caso de Renata Vasconcelos, em Tabuleiro, distante 210,5 km de Fortaleza, sua eleição marcou a quebra de hegemonia masculina, já que uma mulher nunca tinha sido eleita no município. Ela venceu com 52,63% dos votos válidos, totalizando 11.100 sufrágios.

Dilmara e Naiara são apenas as segundas prefeitas eleitas de seus municípios, isso depois de um longo período sem a presença feminina nas prefeituras. Em Limoeiro, distante 198,88 km de Fortaleza, Dilmara voltou para a gestão. Em 2020, ela foi eleita como vice-prefeita, seguindo os passos do pai João Dilmar, que foi prefeito três vezes e vice uma.

Ela já vinha atuando como prefeita após um imbróglio de anos com o prefeito José Maria Lucena (PSB). Ele se ausentou por meses da gestão por questões de saúde e não passou o cargo para Dilmara após o rompimento político entre os dois. Entre pedidos do Ministério Público (MPCE) e decisões judiciais, ela ficou no cargo de prefeita. Antes dela, apenas Maria Arivan Lucena tinha sido prefeita. A política é esposa de José Maria e geriu a cidade entre 2001 e 2004.

Morada Nova tem o cenário similar com Naiara, eleita após 31 anos que Maria Auxiliadora Damasceno Girão, primeira gestora do município, deixou a gestão. A futura prefeita foi eleita vereadora em 2020, sendo filha do ex-prefeito Glauber Castro (1993 a 1996, 2009 a 2012 e de 2013 a 2016). Ela ocupou o cargo na Procuradora Especial da Mulher no Legislativo moradanovense.

Durante a disputa, houve até uma integração entre as campanhas delas. "Dilmara também é candidata à reeleição em Limoeiro, onde vem realizando um excelente trabalho. Juntas, seguimos firmes na missão de construir um futuro melhor para nossas cidades", escreveu Naiara durante a campanha ao compartilhar vídeo de Dilmara. Morada Nova e Limoeiro do Norte são vizinhos.



O Vale do Jaguaribe é composto por 15 municípios: Russas, Jaguaruana, Morada Nova, Limoeiro do Norte, Jaguaribe, Tabuleiro do Norte, Quixeré, Jaguaretama, Alto Santo, Pereiro, Iracema, Jaguaribara, São João do Jaguaribe, Ererê e Potiretama.