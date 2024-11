Após reunião de Sarto e Evandro, transição inicia trabalhos, de olho em contas e convênios

Foto: Raimundo Wilton/Divulgação Equipes da transição para a Prefeitura de Fortaleza, se reuniram nesta terça-feira, 12.

A primeira reunião das equipes de transição para a Prefeitura Municipal de Fortaleza ocorreu na tarde desta terça-feira, 12, na Academia do Professor Darcy Ribeiro. A vice-prefeita eleita, Gabriela Aguiar (PSD) coordena a equipe de Evandro Leitão (PT), enquanto Renato Lima, secretário de governo, coordena a equipe escolhida pelo atual prefeito José Sarto (PDT).

Foto: Raimundo Wilton/Divulgação Equipes de transição se reúnem pela primeira vez na tarde desta terça-feira,12.

A reunião foi definida após o encontro realizado entre Evandro e Sarto, mais cedo, na própria manhã de terça-feira, no Paço Municipal. Depois do rápido encontro, de cerca de 20 minutos, entre o prefeito, o prefeito eleito e os respectivos coordenadores da transição, à tarde os trabalhos começaram de fato.

Estiveram reunidos, presencialmente ou remotamente, as equipes definidas por cada um dos lados. Dentre as pautas, foram solicitados relatórios financeiros e de convênios que estão ativos na Prefeitura.

“Até amanhã (quarta) de manhã às 9 horas nós vamos receber esses relatórios que solicitamos e hoje também entregamos algumas solicitações adicionais que precisamos ter informação. Na próxima quinta-feira, às 10 horas da manhã, nós teremos uma nova reunião com a equipe da Sepog (Secretaria do Planejamento, Orçamento e Gestão) e a apresentação do organograma do Município”, relatou Gabriella.

As reuniões de transição ocorrem sob monitoramento do Tribunal de Contas do Estado (TCE-CE), e devem ser fundamentadas em estabelecer bases para a gestão eleita, focando em aspectos de logística e organizacional para garantir a efetividade das ações de administração pública municipal na mudança de gestão.

A equipe de transição do prefeito eleito Evandro é composta por Gabriella Aguiar, Francisco de Castro Menezes Júnior, Hélio Leitão, Luís Sérgio Menezes da Costa, Osvaldo José Rebouças, Guilherme Sampaio e Laila Freitas e Silva.

Já a comissão de transição da atual gestão é formada por Renato Lima, secretário municipal de Governo, Mário Fracalossi, secretário municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão; Fernando Oliveira, procurador Geral do Município, Samuel Dias, secretário municipal da Infraestrutura, Ana Manuela Nogueira, coordenadora Especial de Programas Integrados, Juliana Guimarães, controladora e ouvidora Geral do Município e Flávia Teixeira, secretária municipal das Finanças.

A próxima reunião está marcada para a próxima quinta-feira, 14. Até a posse do futuro prefeito em 1º de janeiro de 2025, as equipes de transição estarão interagindo para garantir celeridade, efetividade e transparência ao processo.

Renato Lima afirma que esta transição deve ocorrer de maneira democrática, e transparente aos órgãos de fiscalização. "Nós iniciamos a formatação de um calendário de trabalho que deverá se estender pelas próximas semanas, de tal forma que ao fim destes dias de trabalho nós apresentamos ao Tribunal de Contas um relatório final de transição. Preservando os projetos em andamento e muito especialmente dando condições para que a nova gestão passe a cumprir os compromissos de campanha do projeto que foi vitorioso nas urnas”.

A vice-prefeita eleita disse ainda que este é o momento de usar as habilidades técnicas da gestão. Dentre as pautas definidas por decreto como prioritárias, estão saúde, educação, infraestrutura e mais, mas garante que todas as pastas serão avaliadas neste primeiro momento.

“A ideia é que possamos apresentar um panorama da prefeitura: órgãos, programas em andamento e, a partir das demandas do prefeito eleito, vamos começar a estudar as reuniões futuras, chamando as secretarias setoriais” finalizou Renato.



Expectativa de Evandro

Na reunião com o atual prefeito na manhã desta terça, Evandro Leitão salientou atenção particular da transição às ações de infraestrutura, situação financeira e fiscal da Prefeitura. "Essa reunião irá startar diagnósticos, levantamentos, dados de todas as pastas da Prefeitura de Fortaleza,no sentido de que, quando nós assumirmos, a partir de 1º de janeiro de 2025, a gente tenha uma radiografia, diagnóstico sobre a situação de obras, toda a questão de infraestrutura, mas, para além da infraestrutura, a questão fiscal, financeira da Prefeitura", disse o prefeito eleito.