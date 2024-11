Evandro para Sarto: "Não terá caça às bruxas"; Sarto para Evandro: "Não tem bruxas"

Foto: Fabio Lima Evandro Leitão e José Sarto no Paço Municipal

O prefeito José Sarto (PDT) e o prefeito eleito Evandro Leitão (PT) se encontraram na manhã desta terça-feira, 12, para iniciar os trabalhos da transição de gestão em Fortaleza.

O encontro durou aproximadamente 20 minutos, no Paço Municipal, e teve a participação dos coordenadores da transição: da parte da atual gestão, o secretário de Governo, Renato Lima. Pelo lado do prefeito eleito, a vice-prefeita eleita Gabriella Aguiar (PSD). Sarto chegou pouco antes de 9 horas. Evandro e Gabriella chegaram juntos às 9h07min. O prefeito eleito dirigia o carro.

Em entrevista coletiva ao lado de Sarto, após o encontro, Evandro relatou a conversa que tiveram sobre a equipe da Prefeitura. "Inclusive conversando agora com ele (Sarto) e dizendo que não iria ter caça às bruxas", disse Evandro. E acrescentou a resposta do atual prefeito: "E ele (Sarto) disse: 'Não tem bruxas'".

Evandro assegurou que não perseguirá quem está hoje na gestão. "Eu disse que evidentemente que não iria jamais fazer nenhum tipo de perseguição, até porque o meu perfil sempre foi esse".

Sobre manter quem está em cargos atualmente, ele afirmou ser possível com "uma ou outra pessoa". "Nenhuma dificuldade se porventura constatar que podemos aproveitar uma ou outra pessoa, assim o fazemos".

Sarto e a transição

"Essa reunião segue o arcabouço jurídico que determina a transição entre governos. Tanto a lei que criou a comissão de transição como o decreto legislativo, bem como uma instrução normativa do TCE (Tribunal de Contas do Estado) que estabelece inclusive prazos para a transição", disse o prefeito Sarto, na coletiva após o encontro.

Sarto ainda falou sobre o tempo que levou para a transição começar. "Nestes prazos, só para deixar registrado, o TCE estabelece que até o dia 18 deste mês, dever-se-ia começar a transição. A bem da verdade, nós começamos no dia 30, com o telefonema do prefeito eleito para mim, para falarmos sobre a formação da equipe de transição. Combinamos por telefone. Uma semana após isso, o prefeito enviou os nomes que compõem a equipe de transição. Depois desse envio da equipe do governo eleito, nós estabelecemos a nossa equipe e, seguindo a instrução normativa do TCE, definimos essa primeira reunião para alinhamento".

O prefeito acrescentou que a reunião não ocorreu ainda na semana passada porque ele viajou a Brasília. "Essa reunião só aconteceu hoje porque sexta-feira eu tive de ir a Brasília a convite de duas instituições financeiras, para tratar de ações que estão em curso da Prefeitura, que eu atualizei tanto o prefeito Evandro Leitão como a vice-prefeita. Eu tive uma reunião sexta à noite em Brasília e ontem pela manhã, mas ontem à tarde eu já estava de volta, tive uma reunião e fui informado que o horário foi escolhido pelo prefeito eleito e pela vice-prefeita e coordenadora. Após a nossa reunião, a equipe do prefeito eleito Evandro Leitão pediu para que a primeira reunião das duas equipes fosse hoje (ontem), às 14h30min, que irá acontecer na Academia do Professor".

Evandro e a transição



Evandro salientou atenção particular da transição às ações de infraestrutura, situação financeira e fiscal da Prefeitura. "Essa reunião irá startar diagnósticos, levantamentos, dados de todas as pastas da Prefeitura de Fortaleza, no sentido de que, quando nós assumirmos, a partir de 1º de janeiro de 2025, a gente tenha uma radiografia, diagnóstico sobre a situação de obras, toda a questão de infraestrutura, mas, para além da infraestrutura, a questão fiscal, financeira da Prefeitura", disse o prefeito eleito.

"Para isso, é importante que a gente possa quanto antes, também por isso o motivo do nosso pedido para que pudéssemos iniciar já hoje com as equipes, sentarem e iniciarem os trabalhos, para que a gente possa o quanto hoje ter toda essa radiografia", acrescentou.

Gabriella coordena trabalhos

Gabriella Aguiar, que coordena a transição pela equipe de Evandro, afirmou que a atuação será "bem técnica", a fim de qualificar a equipe até o dia 1º de janeiro de 2025, quando o prefeito eleito assume. “Vamos discutir hoje os relatórios financeiros, relatórios orçamentários, convênios, contratos. E a gente vai iniciar também o cronograma das câmaras técnicas de cada secretaria”, disse a vice-prefeita eleita.

O secretário de Governo Renato Lima, coordenador pelo lado de Sarto, reforçou a fala de Gabriella Aguiar e apontou a importância do alinhamento das equipes “em prol da cidade de Fortaleza”.

TRANSIÇÃO EM FORTALEZA

Equipe do prefeito eleito Evandro Leitão

Gabriella Aguiar (PSD), coordenadora, deputada estadual, vice-prefeita eleita e filha do ex-deputado Domingos Filho (PSD)

Júnior Castro, prefeito de Chorozinho e presidente da Aprece

Hélio Leitão, ex-presidente da OAB-CE, ex-secretário da Justiça do Estadoe hoje conselheiro federal da OAB eassessor jurídico e de relações institucionais da presidência da Assembleia Legislativa

Luís Sérgio Menezes da Costa, diretor do Departamento de Finanças, Orçamento e Contabilidade da Assembleia Legislativa

Osvaldo José Rebouças, auditor fiscal da Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz), professor de Direito Tributário

Guilherme Sampaio, presidente do PT em Fortaleza, deputado estadual em exercício e vereador licenciado de Fortaleza. Foi secretário da Cultura do Estado na gestão Camilo Santana (PT)

Laila Freitas e Silva, coordenadora de Comunicação Legislativa da Assembleia

Equipe do prefeito José Sarto

Renato Lima, secretário municipal de Governo

Manuela Nogueira, coordenadora Especial de Programas Integrados

Juliana Oliveira, controladora e ouvidora Geral do Município

Samuel Dias, secretário municipal da Infraestrutura

Flávia Teixeira, secretária municipal das Finanças

Mário Fracalossi Júnior, secretário municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão

Fernando Oliveira, procurador Geral do Município.