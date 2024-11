Metade dos deputados cearenses já assinaram PEC da jornada 6x1

Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil Plenário da Câmara dos Deputados

A proposta de emenda à Constituição que quer acabar com a jornada de trabalho 6x1 no Brasil ganhou as redes sociais. A mobilização apressou a coleta de assinaturas ao texto dentro da Câmara dos Deputados, que já conta com 140 subscrições. A maior parte dos apoiadores da matéria é da base do governo Lula, parlamentares considerados de esquerda: Psol, PT, PDT, PCdoB, PSB, PV e PSD são as siglas que mais apoiam a PEC.

Entre os deputados cearenses, 11 já assinaram a PEC. São eles:

André Figueiredo (PDT) Célio Studart (PSD) Domingos Neto (PSD) Eduardo Bismarck (PDT) Eunício Oliveira (MDB) Fernanda Pessoa (União Brasil) Idilvan Alencar (PDT) José Guimarães (PT) José Airton Cirilo (PT) Luizianne Lins (PT) Moses Rodrigues (União Brasil)

O número pode aumentar até o fim da noite, quando o sistema vai atualizar com a quantidade de assinaturas.

Grande parte dos opositores do governo, parlamentares do PL, partido de Jair Bolsonaro, e do partido Novo são contrários à PEC que propõe o fim da jornada 6x1. A preocupação maior da oposição, nesta terça-feira, aqui na Câmara dos Deputados, é outra PEC: a que quer acabar com o aborto legal no Brasil.

A proposta quer colocar na Constituição que o direito à vida se dá desde a concepção. O texto tramita aqui no Congresso desde 2012, é de autoria do ex-presidente da casa, Eduardo Cunha, e pode ser votado na Comissão de Constituição e Justiça ainda hoje.