Vereadora do PDT que apoiou André se encontra com Evandro: "Trilharemos o caminho certo"

Foto: Reprodução/Instagram: @katiarodriguesvereadora A vereadora Kátia Rodrigues (PDT) e o prefeito eleito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT)

A vereadora Kátia Rodrigues (PDT), aliada do prefeito José Sarto (PDT) e que apoiou André Fernandes (PL) no segundo turno em Fortaleza, se encontrou na última terça-feira, 12, com Evandro Leitão (PT) em sinalização de aproximação para ser base do petista.

Nas redes sociais, a pedetista afirmou conhecer a competência e dedicação de Evandro e trilharam juntos o caminho certo para a cidade de Fortaleza.

"Estive ao lado do nosso prefeito eleito. Aproveitamos para conversar sobre o futuro da nossa Fortaleza. Evandro, conheço sua competência e dedicação, e estou confiante de que, juntos, trilharemos o caminho certo para fazer nossa cidade ainda melhor. Sigo forte, na luta, transformando o meu amor por Fortaleza em trabalho", afirmou.

Kátia é a primeira vereadora eleita na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) que não apoiou Evandro no segundo turno a sinalizar um alinhamento para integrar a base do petista. Adail Júnior (PDT) e Luciano Girão (PDT) foram os dois que fizeram campanha para o Leitão no segundo turno.

Outros seis vereadores do PDT, incluindo Kátia e o presidente da CMFor, Gardel Rolim, anunciaram apoio a André e atuaram pelo candidato bolsonarista. Passadas as eleições, a bancada não tem posição em bloco se será base ou não de Evandro.

André Figueiredo, presidente nacional interino da sigla brizolista, afirmou que irá trabalhar para que a bancada integre o governo. Ele esteve na Câmara para diálogo com uma parte dos vereadores, mas ainda se encontrará com Roberto Cláudio, presidente municipal do PDT.