Transição em Fortaleza: 2ª reunião apresenta organogramas e marca reuniões setoriais

Foto: Divulgação/Equipe Evandro Leitão Segunda reunião das equipes de transição de governo em Fortaleza

A segunda reunião da transição de governo em Fortaleza contou com apresentação de organogramas da gestão do atual prefeito José Sarto (PDT) e da situação dos servidores municipais. O encontro realizado nesta quinta-feira, 14, na Academia do Professor Darcy Ribeiro, foi conduzido pela Secretaria do Planejamento, Orçamento e Gestão (Sepog).

Além disso, foi definido o cronograma das primeiras reuniões setoriais. Confira:

18/11, às 14 horas: secretarias de Finanças (Sefin), do Meio Ambiente (Seuma) e da Infraestrutura (Seinf);

19/11, às 14 horas: secretarias da Saúde (SMS) e do Desenvolvimento Econômico (SDE);

21/11, às 9 horas: Instituto Dr. José Frota (IJF) e Secretaria Municipal da Cultura (Secultfor).

Para a vice-prefeita eleita e coordenadora da equipe de transição de Evandro Leitão (PT), Gabriella Aguiar (PSD), a ocasião foi "bastante produtiva". "Estamos nos aprofundando nos dados da atual máquina administrativa da Prefeitura de Fortaleza, inclusive nas ações que estão em execução, bem como programas e projetos", comentou.

Nesta quinta-feira, Gabriella também teve um primeiro encontro com o atual vice-prefeito de Fortaleza, Élcio Batista (PSDB). Na oportunidade, foi apresentado um conjunto de atividades que envolvem design, criatividade, eventos e parcerias firmadas por meio de articulação internacional.

A primeira reunião das equipes de transição ocorreu na tarde da última terça-feira, 12. Dentre as pautas desse encontro, foram solicitados relatórios financeiros e de convênios que estão ativos na Prefeitura.

No mesmo dia, pela manhã, Evandro, Sarto e os respectivos coordenadores de transição tiveram uma breve reunião, de cerca de 20 minutos, no Paço Municipal, no Palácio do Bispo, no bairro Centro. A equipe do pedetista é comandada por Renato Lima, secretário de governo.

As reuniões de transição ocorrem sob monitoramento do Tribunal de Contas do Ceará (TCE-CE), e devem ser fundamentadas em estabelecer bases para a gestão eleita, focando em aspectos de logística e organizacional para garantir a efetividade das ações de administração pública municipal na mudança de gestão.