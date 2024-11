Christiane Leitão: "Temos mostrado a entrega, dedicação e serviço à OAB-CE"

Foto: Divulgação CHRISTIANE Leitão, candidata a presidente da OAB-CE

A eleição para a presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, secção Ceará (OAB-CE) ocorre terça-feira, 19 de novembro. Os dirigentes estarão à frente pelo triênio de 2025-2027. Estão concorrendo para assumir a secção Ceará duas chapas: uma liderada por Christiane Leitão e outra por Fábio Timbó. É uma disputa direta entre situação e oposição.

O POVO conversou com os dois candidatos sobre as propostas e o trabalho que pretendem executar à frente da OAB-CE. As entrevistas estão publicadas por ordem alfabética.

Christiane Leitão é a atual vice-presidente da OAB-CE. Mestre em direito constitucional, ela é também presidente da comissão Mulher Advogada e membro da Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica.

O candidato a vice na chapa dela é o advogado David Sombra Peixoto, que já foi secretário-geral e conselheiro estadual titular da OAB-CE. Também foi membro titular do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE). A chapa é apoiada pelo atual presidente Erinaldo Dantas, que concorre também ao cargo de Conselheiro Federal.

O POVO - Quais as dificuldades de advogados que atuam no Interior? Quais as propostas para sanar isso?

Christiane Leitão - A advocacia no Interior foi efetivamente prioridade nas nossas ações. Depois da pandemia, tivemos de dar um novo olhar às nossas estruturas, modernizando ou reorganizando e podendo, através das nossas sede próprias no interior, levar para os colegas condições melhores de trabalho e, através de modernização dos nossos computadores, estruturação das salas de apoio, reformas nas nossas sedes, propiciar a todos os colegas um espaço de trabalho e, efetivamente, com ações ligadas à capacitação, juntar a advocacia da Capital e a advocacia do interior. Foram muitas as ações, ações essas que ainda estão em andamento, como a nossa sede de Maracanaú, que está ainda em terraplanagem, e a nossa sede de Canindé, que já está toda preparada para ser inaugurada daqui mais acredito que até o final do ano. Então, foram muitas as ações, efetivamente, fizemos uma construção histórica para com os colegas do interior. O que a gente vê refletido nesse pleito eleitoral em que 100% das subseções estão alinhadas com a gente e, em muitas delas, temos chapas únicas. Mesmo onde, somente em duas, existem disputas locais, ambas encontram-se com a gente. Isso é fruto de trabalho e de dedicação à advocacia do Interior.

OP - Pesquisa da FGV com a OAB mostrou que 51% dos profissionais registrados são mulheres. O Conselho Federal obrigada paridade de gênero na composição das diretorias. Qual é sua avaliação quanto a essa medida?

Christiane - A luta da paridade nasceu efetivamente no Ceará e muito nos orgulha porque tivemos a felicidade e a honra de sediar a terceira Conferência Nacional da Mulher-Advogada, onde quando da Carta de Fortaleza foi gerado todo um movimento, um movimento nacional que culminou com a resolução 05 de 2020, que efetivamente trouxe paridade para todas as chapas, o que muito nos orgulha porque a OAB, praticamente centenária, de 94 anos, só tinha tido cinco presidentes mulheres até antes de 2020. E no último pleito, no pleito de 2022, com a Resolução da Paridade, tivemos mais cinco colegas advogadas eleitas em seccionais no Brasil, inclusive a seccional de São Paulo. Então, a paridade hoje é um movimento real dentro da advocacia. Nós somos maioria, lutamos e precisamos de espaço na estruturação do sistema OAB.

OP - Como tem sido a recepção da categoria com sua chapa? Quais são as expectativas?



Christiane - Essa construção da nossa chapa, da chapa "OAB por Você", tem sido muito bem aceita. Estamos trabalhando de uma forma muito leve, muito objetiva, numa campanha propositiva que tem sido muito bem aceita por todos os colegas, porque o que temos mostrado é a entrega, a dedicação, o serviço à Ordem dos Advogados, serviço esse que vem do legado do presidente Erinaldo. Então é com muito orgulho que eu encabeço essa chapa ao lado do colega David Sombra e mais 134 colegas advogados e advogadas das mais diversas áreas e ramos de atuação na advocacia. Uma chapa experiente, uma chapa que se propõe a avançar, levando com seriedade os temas mais importantes da Ordem dos Advogados para o nosso dia a dia, para o nosso trabalho.

OP - Qual seria o diferencial de uma gestão sua em comparação com outras que já passaram pela OAB CE?

Christiane - Nossa gestão se propõe a avançar ainda mais nesse trabalho de modernização e estruturação das nossas sedes, das nossas salas, levando espaços dignos de trabalho. Então, com uma gestão focada na entrega, focada em prerrogativas e, em especial, focada na advocacia da Capital e do interior. São muitas as nossas propostas, nossa atuação se coloca para que a OAB tenha mais ainda um protagonismo junto à sociedade, protagonismo esse através das nossas comissões temáticas, onde podemos dialogar efetivamente e contribuir para políticas públicas no Estado do Ceará.

OP - Caso eleita, quais devem ser as inovações e a relação mantida pela advocacia com os magistrados? Há críticas da categoria quanto à demora da tramitação de processo e à ausência de juízes em comarcas do interior.

Christiane - Nossa gestão se propõe a avançar ainda mais no diálogo, diálogo altivo, diálogo respeitoso, mas independente, em que as pautas da sociedade se somam às da advocacia pela presença de mais magistrados no Interior, pela efetivação e a rapidez do acesso à Justiça e à boa aplicação das leis. Essa é a nossa principal bandeira, bandeira de acesso à Justiça. Então o diálogo será pautado, sim, mas por ações propositivas e por efetivação de mais acesso a todos e a todas, e em especial às demandas da advocacia. A luta pela celeridade processual não é uma pauta somente da advocacia, é da sociedade, porque a Justiça tardia é uma forma de injustiça. Então, quando levantamos a bandeira, por mais magistrados, por mais acesso, ganha a sociedade, ganha a advocacia, e é isso que se propõe, uma luta pelos direitos humanos e justiça social.