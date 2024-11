Janja xinga Elon Musk, que responde: "Vão perder a próxima eleição"

Foto: Britta Pedersen / POOL / AFP ELON Musk foi anunciado na equipe de Donald Trump no governo dos Estados Unidos

A primeira-dama do Brasil, Rosângela (Janja) da Silva, xingou o empresário sul-africano Elon Musk, no último sábado, 16. Fala ocorreu durante evento do G20 e repercutiu: Musk comentou sobre o pleito de 2026, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) zombou e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou indiretamente a esposa.

Ao lado do youtuber Felipe Neto, Janja defendia a regulamentação das redes sociais, durante um painel sobre desinformação digital no Cria G-20, um dos eventos paralelos à Cúpula de Líderes. Um barulho a interrompeu.

"É a buzina de um navio", disse Felipe Neto. Janja, então, brincou: "Acho que é o Elon Musk!", em uma declaração que provocou risos. Foi quando completou: "Eu não tenho medo de você, inclusive... f... you, Elon Musk!"

Comentador assíduo da política e do Judiciário brasileiros, Musk respondeu ao comentários na rede social dele, o X, antigo Twitter. O vídeo da fala foi compartilhado pelo deputado Nikolas Ferreira (PL-MG). Musk respondeu com a expressão "lol" — laughing out loud, rindo em voz alta.

À outra publicação com o vídeo, Musk publicou dois emojis "rindo" e escreveu: "Eles vão perder as próximas eleições."

O empresário costuma criticar aspectos do Estado brasileiro. Um alvo constante é o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. Musk dialoga com representantes da direita, como a família Bolsonaro e aliados.

Recentemente, foi indicado pelo presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, para chefiar um novo departamento de eficiência governamental.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), também via X, publicou print do vídeo de Janja com a resposta de Musk. Nos comentários, ele escreveu: "Já temos mais um problema diplomático".

Poucas horas depois das declarações (e das repercussões) de Janja, o presidente Lula (PT) estava no Festival Aliança Global: Pro dia nascer feliz e comentou sobre o tema do evento, a luta contra a fome.

"Eu queria dizer pra vocês que essa é uma campanha em que a gente não tem que ofender ninguém. Nós não temos que xingar ninguém. Nós devemos apenas indignar a sociedade", disse o presidente ao comentar conversa que teve com o papa Francisco sobre campanha contra a fome.

Lula estava no palco do festival ao lado de Janja, da ministra da Cultura, Margareth Menezes, e do cantor Gilberto Gil. Ele prometeu que em 2026 nenhum brasileiro passará fome e disse esperar que o foco do G-20 em questões sociais seja uma lição para o futuro.

Em outro momento de seu discurso no festival na noite deste sábado, Lula disse que é preciso transformar a fome em uma questão política que o problema possa ser resolvido.

"Quando decidimos colocar a questão da fome para ser discutida no G-20, era porque queríamos transformar a fome numa questão política. Enquanto a fome é tratada como se fosse uma questão social, são apenas números estatísticos que as pessoas utilizam em época de eleição e depois esquecem", afirmou o presidente. (Com Agência Estado)