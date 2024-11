Cid faz metáfora com eventual acesso do Ceará e diz que nada está decidido sobre rompimento

Foto: AURÉLIO ALVES CID se reuniu com Eudoro e outros membros do PSB na noite de ontem para tratar da questão

O senador Cid Gomes (PSB) não deu como consumado o rompimento com o governo Elmano de Freitas (PT) e disse ser necessário esperar o desenrolar do processo. Ao chegar para reunião do PSB estadual na noite desta terça-feira, 19, para tratar da questão, Cid fez metáfora futebolística.

"A gente só pode falar e comemorar a elevação do Ceará à Série A depois de completada a 38ª rodada. A gente tem vontade de comemorar, mas vamos aguardar a conclusão da última rodada da Série B e, se Deus quiser, comemorar a ascensão do Ceará", brincou em coletiva de imprensa na sede do partido, no Bairro de Fátima.

Em seguida, Cid fez paralelo sobre a relação com o governo Elmano: "Não tem nada decidido". O senador salientou a necessidade de esperar o desenrolar dos acontecimentos, mas não detalhou o que ele espera. "A gente tem de aguardar o final das etapas. Em política, você tem de ter ritos e eu faço questão de obedecer todos os ritos".

Ao final da reunião, em nova entrevista coletiva, Cid reforçou o discurso. Ele ponderou ainda que não proferiria nada publicamente sobre o encontro com o governador, mas que também não houve condicionante de segredo na conversa com os aliados.

"Eu tenho conversado com muita gente, isso faz parte do rito. Comunicação, nota, não tenham dúvida que acontecerá no momento certo. Agora, não coloquem na minha boca palavras dos outros. Eu converso com as pessoas e as pessoas não estão submetidas a um sigilo ou a uma interpretação do que eu possa ter falado", disse, acrescentando ser ainda "um momento de entendimentos e conversas internas".

Apesar da cautela, Cid também projetou que a decisão "não deve demorar", por ser ele "o maior interessado" em dizer como se comportará "no futuro". "A minha decisão para acontecer, que será sucedida de uma nota pública, só acontecerá depois de cumprida alguns ritos que ainda estão acontecendo, porque ninguém pode botar o cavalo na frente dos bois".

Ele pediu pediu paciência e relatou que "qualquer ação na sua vida deve ser feita de forma, sempre, ouvindo o coração, colocando a cabeça como o grande regador da sua fala, das suas decisões e se está em curso isso". "Não é razoável que a gente comunique uma coisa sem que algumas prévias possam ter acontecido. Como as prévias não aconteceram todas, não pode haver comunicação", explicou.

Cid finalizou dizendo que "se Deus quiser" o time do Ceará subirá para a Série A, "mas a gente não pode comemorar antes da 38ª rodada".

Cid não sairá do PSB, diz presidente Eudoro

Conforme o presidente do PSB Ceará, o ex-deputado Eudoro Santana, que também é pai do ministro Camilo Santana (PT), o encontro já estava marcado antes do imbróglio entre Cid e Elmano vir à tona. O dirigente partidário explicou que o posicionamento é particular do senador e que o partido "não está tomando nenhuma posição com relação a isso".

O PSB, reforçou Eudoro, permanece alinhado ao projeto do governo estadual e também federal, pois ocupa a vice-Presidência da República com Geraldo Alckmin.

"Ele (Cid) declarou que vai ficar no partido. Não há nenhum problema, nenhuma possibilidade dele sai. Zero vírgula zero. É isso que nós queremos. Depois desse processo, nós estamos trabalhando para reavaliar tudo isso". Eudoro admitiu esperar "que esse fato ainda seja resolvido, conciliado para continuar tudo" junto. Questionado se houve conversa com Elmano, o dirigente contou que "o partido não teve porque o partido não foi chamado".

"Até alguém achou ruim porque eu falei: 'olha, o governador teve uma posição pessoal'. Mas, eu não estou falando do governador, na verdade é do projeto, o projeto liderado pelo PT, não ouviu nem o PSB, inclusive o PSD, que tem até a vice. Isso não foi discutido", disse, complementando que "não pode ser como, infelizmente, aconteceu, sem a conversa mais ampla".

E seguiu: "E é o que nós estamos pedindo. Para que haja uma reflexão sobre isso, uma revisão sobre isso, porque nós não podemos perder. Não é o PSB que não vai perder, mas nós não podemos perder no Ceará a contribuição pessoal de um senador da envergadura e da qualidade do Cid, que foi governador duas vezes, foi prefeito numa cidade importante, tem uma grande experiência".

Eudoro diz que o trabalho do "PSB é tentar encontrar caminhos para a pacificação". "Não podemos agora eleger um prefeito e sair um senador importante como o Cid". Segundo ele, "é possível que a qualquer momento haja um entendimento" e se encontre uma forma "não dele continuar no PSB, porque ele vai continuar no PSB, mas de ele continuar participando do projeto".