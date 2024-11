Eleição da OAB-CE testa voto online de olho no futuro

Foto: Lorena Louise/Especial para O POVO Rodrigo Cavalcante Dias, o presidente da Comissâo Eleitoral da OAB-CE comentou sobre a implementação teste do voto online

A eleição para o comando da Ordem dos Advogados do Brasil Ceará (OAB-CE) contou com urnas eletrônicas cedidas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) e distribuídas em diversas cidades do Estado. A corte também foi fundamental para implementar, de forma piloto, o voto online, na subseção do Litoral Leste.

"A votação foi toda online, a certificação foi feita através do Gov.br por um sistema do TRE-CE. O TRE-CE, então, está junto conosco na parceria dessa votação online e é o futuro", explicou Rodrigo Cavalcante, presidente da Comissão Eleitoral da OAB-CE.

"Daqui a poucas eleições, a gente já vai estar capacitado com a tecnologia suficiente, porque querendo ou não (a estrutura física) custa caro. A gente vai se preparar para implantar isso para as próximas eleições", apontou. Ele projeta que, em algum momento, o pleito se torne 100% virtual, mas mantendo segurança e transparência.

De forma geral, segundo Cavalcante, as eleições foram tranquilas, sem intercorrências e com a colaboração dos candidatos para manter a harmonia nos locais de votação.

"A gente trabalhou muito para hoje ser o ápice dessa festa democrática da classe dos advogados e advogadas do Ceará. Uma boa presença de eleitores, não tivemos qualquer tipo de ocorrência no Interior também, só algumas coisinhas que são inerentes a um pleito desse tamanho. São 25 mil aptos a votar. Quem veio votar, quem pode, viu que foi tudo muito democrático, muito transparente", ressaltou. (Júlia Duarte)