Pedetista projeta que Fernando Santana contará com apoio da oposição: "Conversou com os deputados"

Foto: José Leomar/Alece CLÁUDIO Pinho, deputado estadual

O deputado estadual Cláudio Pinho (PDT), parte da ala pedetista que atua na oposição ao governador Elmano de Freitas (PT), projetou que o deputado Fernando Santana (PT) contará com apoio da oposição na eleição para a presidência da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece). Até o momento, Santana é o único candidato posto para a vaga. Pinho defendeu o nome de Fernando em entrevista à Rádio O POVO CBN, nesta terça-feira, 19.

Questionado sobre o acúmulo de posições de poder sob o guarda-chuva petista, (Presidência da República, o Governo do Ceará, Prefeitura de Fortaleza a partir de 2025 e tenta a Presidência da Alece), Pinho reconheceu as críticas postas sobre hegemonia do PT, mas defendeu que no cenário Legislativo, a questão se aplica de maneira diferente.

“Na Assembleia é diferente. A Mesa Diretora tem o presidente, mas ninguém vota só no presidente. Vota na chapa, que tem deputados de diversos partidos, inclusive da oposição. Eu, que sou da oposição, posso fazer parte da chapa se colocar meu nome e outros deputados também. Ainda será feita a composição da chapa que irá concorrer”, disse.

Sobre a postulação de Fernando Santana, Pinho reforçou que o petista é o único nome que se colocou. “O único candidato que se apresentou, agora, foi o Fernando e ele é do PT. Até agora só temos um nome postulando à Presidência. Já está tendo diálogo, quem deseja fazer parte da chapa. Se haverá apresentação de outra chapa”, declarou.

E seguiu: “O deputado Fernando nos procurou, conversou com os deputados da oposição. Disse que respeitaria nosso espaço e que abriria espaço na composição da Mesa Diretora. Quem se apresenta abrindo esse espaço é o deputado Fernando, então acredito que ele contará com nosso apoio”, projetou o parlamentar pedetista.

Apesar de Fernando ser o único a se lançar candidato, a indicação do petista gerou ruídos entre aliados. O senador Cid Gomes (PSB) anunciou rompimento pessoal com o governo Elmano, que teria dado o aval para a candidatura de Fernando Santana sem consultar aliados, conforme alegaram interlocutores de Cid.

Sobre o rompimento de Cid com Elmano, Pinho apontou que em política, tudo é possível, mas disse desconhecer detalhes do ocorrido. “Não sei o que aconteceu. A imprensa e os bastidores têm falado desse rompimento e vamos aguardar os acontecimentos. Deputados aliados dizem que não muda nada, porém conversei com a deputada Lia (Gomes, irmã de Cid). Por parte da Lia parece que existe um mal-estar entre Cid e Elmano”.