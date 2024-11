PSB programa evento para recepcionar deputados do PDT ainda em 2024, diz Eudoro

Foto: AURÉLIO ALVES Eudoro Santana, presidente do PSB Ceará e pai do ministro da Educação, Camilo Santana (PT)

O presidente do PSB Ceará, ex-deputado Eudoro Santana, contou que o partido programa um evento ainda para este ano com o intuito de recepcionar os deputados estaduais e federais do PDT que devem migrar para o partido assim como fez o senador Cid Gomes.

"Isso é um trabalho que esperamos, porque falta um detalhe jurídico para que isso seja definitivamente resolvido. E esperamos que isso possa ser resolvido até o início de janeiro. Então, ainda este ano, nós esperamos fazer uma festa para recebê-los", contou em entrevista coletiva realizada nesta terça-feira, 19, na sede do partido, no bairro de Fátima, em Fortaleza.

Em agosto, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) negou recurso dos diretórios estadual e nacional do PDT que solicitava o impedimento para deputados estaduais dissidentes saírem do partido sem perderam o mandato. A decisão foi tomada pela relatora Maria Isabel Gallotti.

Com isso, a magistrada confirmou a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) que reconheceu, em abril, justa causa para 14 deputados estaduais do PDT, entre titulares e suplentes, se desfiliarem do partido sem risco de perda de mandato.

Confira lista dos deputados estaduais e suplentes que pediram liberação na Justiça para desfiliação do PDT:

Antônio Granja

Bruno Pedrosa

Guilherme Bismarck

Guilherme Landim

Jeová Mota

Lia Gomes

Marcos Sobreira

Oriel Nunes

Osmar Baquit

Romeu Aldigueri

Salmito Filho

Sérgio Aguiar

Tin Gomes

Helaine Coelho

Eudoro Santana também contou que a reunião da Executiva serviu também para fazer uma avaliação das eleições e programar cursos para os prefeitos e vereadores eleitos pela sigla. O PSB conquistou 65 prefeituras nas eleições de 2024.

