Transição em Sobral: Oscar diz que faltam informações; Ivo aponta inexperiência

OSCAR Rodrigues é prefeito eleito de Sobral e Ivo Gomes, o atual chefe do Executivo municipal

O prefeito eleito Oscar Rodrigues (União Brasil) reclama que faltam informações da gestão de Ivo Gomes (PSB) relativas a contratos e convênios no processo de transição de governo em Sobral, localizado a 242 quilômetros de Fortaleza. O atual gestor aponta dificuldade da equipe de Oscar em localizar os dados devido a inexperiência dos membros.

"A verdade é que após várias reuniões, nenhum documento oficial havia sido entregue pela a atual gestão, que somente veio a fazer no último dia 13 de novembro, depois de mais de 20 dias de solicitação, e ainda assim, entregues de forma incompleta", escreveu Oscar nessa terça-feira, 19, em nota publicada nas redes sociais.

Ele informou, ainda, que foi realizada representação aos órgãos estatais de controle e fiscalização para o acompanhamento da transição em Sobral. Do outro lado, o Ivo contou que a equipe de transição recebeu "um extenso volume de informações".

"Diante do volume considerável de dados enviados e da clareza com que foram separados, acreditamos que, talvez, a equipe de transição, cujos 10 membros não têm experiência em gestão pública, ainda não tenha conseguido localizar as informações", escreveu o atual prefeito, também em nota, nesta quarta-feira, 20.



Esse material, conforme Ivo, foi entregue na reunião citada por Oscar, no último dia 13, e contém 3.131 arquivos organizados em 2.795 pastas, totalizando 50,1 gigabytes de dados, entregues em um HD externo. "Todos os documentos foram organizados por assunto em pastas específicas", aponta o gestor.

O que Oscar aponta estar em falta?

Informações sobre a execução de empréstimo de U$ 50 milhões entre a Prefeitura de Sobral e o Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe (CAF);

Convênio com o Instituto de Gestão de Saúde (IGS), que, segundo ele, movimentou mais de R$ 430 milhões nos últimos anos;

Apresentação de listas nominais e locais de trabalho de todos os terceirizados, que, conforme Oscar, somam quase R$ 112 milhões em contratos.

O que Ivo diz ter enviado?

Informações detalhadas sobre o Programa de Desenvolvimento Ambiental de Sobral (Prodesol), abrangendo todos os dados solicitados sobre a execução do empréstimo junto ao Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe (CAF);



Dados sobre o convênio com o Instituto de Gestão e Saúde (IGS):



Informações relacionadas aos servidores terceirizados.



Esse cenário diverge do apresentado no início deste novembro. Na época, Oscar contou que não sofria nenhum tipo de objeção de Ivo na transição de governo, pelo contrário, tinha recebido auxílio. Na nota dessa terça, no entanto, o prefeito eleito disse que, "apesar da atual administração ter realizado uma série de reuniões de gentilezas com membros da Comissão, o processo como um todo está longe de ser considerado efetivo".

Ivo, por sua vez, disse que todos os prazos estabelecidos pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-CE) "estão sendo rigorosamente cumpridos". "A gestão atual, sob a liderança do prefeito Ivo Gomes, reafirma seu compromisso com a transparência e a organização durante este processo", finaliza nota.



