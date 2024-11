Dois generais cearenses são indiciados pela PF por tentativa de golpe

Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil; Alberto César Araújo/Aleam Generais Paulo Sérgio Nogueira e Estevam Cals Theóphilo Gaspar de Oliveira foram indiciados pela PF por tentativa de golpe

Os generais cearenses Estevam Theóphilo Gaspar de Oliveira e Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira aparecem na lista de pessoas indiciadas pela Polícia Federal (PF) no inquérito que investiga tentativa de golpe de estado para manter Jair Bolsonaro (PL) no poder após a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em 2022.



A PF encerrou nessa quinta-feira, 21, investigação que apurou a existência de uma organização criminosa que atuou de forma coordenada na tentativa de manutenção do então presidente da República no poder. O relatório final foi encaminhado ao Supremo Tribunal Federal (STF) com o indiciamento de 37 pessoas pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa.

Conforme a PF, as provas foram obtidas por meio de diversas diligências realizadas ao longo de quase dois anos, com base em quebra de sigilos telemático, telefônico, bancário, fiscal, colaboração premiada, buscas e apreensões, entre outras medidas devidamente autorizadas pelo poder Judiciário.

Os dois generais cearenses são citados em decisão assinada pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, que autorizou as medidas judiciais da operação Tempus Veritatis. Diálogos entre o tenente-coronel Mauro Cid e o coronel Bernardo Romão Correa Neto mostram que o general Estevam Theóphilo teria concordado em ir adiante com medidas que resultariam no golpe de Estado, desde que Bolsonaro assinasse a minuta que avalizasse a empreitada.

Em 9 de dezembro de 2022, Estevam Theóphilo se reuniu com o então presidente no Palácio da Alvorada. Conforme os diálogos vistos no celular de Mauro Cid, o então ajudante de ordens de Bolsonaro, ele teria aderido ao projeto golpista.

O Comando de Operações Especiais (COpESP) seria arregimentado e liderado por Theóphilo para efetuar a prisão do ministro Alexandre de Moraes assim que a minuta fosse assinada. Os militares desta área especial são chamados "kids pretos".

Segundo a Polícia Federal, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira foi responsável por manipular relatório técnico das Forças Armadas sobre o sistema eletrônico de votação, "postergando-se a sua divulgação em vista de não terem sido identificadas vulnerabilidades no sistema eletrônico de votação."

Em 5 de julho de 2022, Paulo Sergio esteve reunido com Bolsonaro e alta cúpula do Governo Federal, com as presenças do ministros Anderson Torres (Justiça e Segurança Pública), general Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional), e Mário Fernandes (chefe-substituto da Secretaria-Geral da Presidência da República). No encontro, todos agiram como se a candidatura de Bolsonaro estivesse sob deliberada sabotagem do TSE. Paulo Sérgio utiliza o vocabulário militar de guerra, mencionando a Justiça Eleitoral como inimiga.



Além dos generais, foram indiciados Bolsonaro e os generais Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) e Braga Netto, ex-ministro da Casa Civil e da Defesa e candidato a vice na chapa que perdeu a eleição de 2022.

Aparecem na lista também o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, e Alexandre Ramagem, ex-diretor da Agência Brasileira de Informações (Abin). Todas as pessoas citadas foram indicadas pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa.

Confira a lista completa dos indiciados:

1.AILTON GONÇALVES MORAES BARROS

2. ALEXANDRE CASTILHO BITENCOURT DA SILVA

3. ALEXANDRE RODRIGUES RAMAGEM

4. ALMIR GARNIER SANTOS

5. AMAURI FERES SAAD

6. ANDERSON GUSTAVO TORRES

7. ANDERSON LIMA DE MOURA

8. ANGELO MARTINS DENICOLI

9. AUGUSTO HELENO RIBEIRO PEREIRA

10. BERNARDO ROMAO CORREA NETTO

11. CARLOS CESAR MORETZSOHN ROCHA

12. CARLOS GIOVANI DELEVATI PASINI

13. CLEVERSON NEY MAGALHÃES

14. ESTEVAM CALS THEOPHILO GASPAR DE OLIVEIRA

15. FABRÍCIO MOREIRA DE BASTOS

16. FILIPE GARCIA MARTINS

17. FERNANDO CERIMEDO

18. GIANCARLO GOMES RODRIGUES

19. GUILHERME MARQUES DE ALMEIDA

20. HÉLIO FERREIRA LIMA

21. JAIR MESSIAS BOLSONARO

22. JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA E SILVA

23. LAERCIO VERGILIO

24. MARCELO BORMEVET

25. MARCELO COSTA CÂMARA

26. MARIO FERNANDES

27. MAURO CESAR BARBOSA CID

28. NILTON DINIZ RODRIGUES

29. PAULO RENATO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO FILHO

30. PAULO SÉRGIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA

31. RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA

32. RONALD FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR

33. SERGIO RICARDO CAVALIERE DE MEDEIROS

34. TÉRCIO ARNAUD TOMAZ

35. VALDEMAR COSTA NETO

36. WALTER SOUZA BRAGA NETTO

37. WLADIMIR MATOS SOARES