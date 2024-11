Eleição para CMFor: André Fernandes descarta apoio ao PT; oposição vê Léo Couto como favorito

Foto: FÁBIO LIMA PLENÁRIO da Câmara Municipal de Fortaleza

O prefeito eleito de Fortaleza Evandro Leitão (PT) e sua base já acertaram o nome do vereador Léo Couto (PSB) como escolhido do grupo para ser o candidato à Presidência da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor). A oposição, por sua vez, ensaiou uma articulação para uma chapa própria, mas as movimentações não avançaram e, nos bastidores, Léo já é dado como favorito a comandar a Casa.

Ainda durante a campanha do segundo turno, parlamentares ligados ao prefeito José Sarto (PDT) e a Capitão Wagner (União Brasil) buscaram formar uma aliança para escolher um presidente independente de quem fosse eleito prefeito. O nome era o do atual comandante da CMFor, Gardel Rolim (PDT), que apoiou André Fernandes (PL) na disputa direta contra Evandro.

Com a vitória de Evandro e a reaproximação do PDT para ser base do petista na Câmara, Gardel perdeu força e é visto como carta fora do baralho para continuar na presidência.

PL trabalha para montar chapa, diz André Fernandes

André Fernandes afirmou nesta quinta-feira, 21, ter chegado a um consenso com os cinco vereadores eleitos do PL (Bella Carmelo, Julierme Sena, Marcelo Mendes, Inspetor Alberto e Priscila Costa), para tentar montar uma chapa de oposição.

"Se aliar ao PT não é opção. Tendo isso como algo inegociável, o PL Fortaleza se posiciona contra a candidatura proposta pelo PT para Presidência da Câmara de Vereadores. De forma democrática e com o aval dos cinco vereadores eleitos, estamos trabalhando para a formação de uma chapa de oposição para disputar a mesa diretora", disse André em nota.

Apesar da manifestação de Fernandes, vereadores de fora do PL desconhecem ou não enxergam a possibilidade da formação de uma chapa para disputar contra a indicação do prefeito. Márcio Martins, eleito pelo União Brasil afirmou ao O POVO que não foi procurado. Outros parlamentares confidenciaram ainda nesta quinta-feira que a construção de um diálogo não avançou.

Léo Couto amplia favoritismo



Enquanto a oposição se articula para a disputa pela Mesa Diretora da CMFor, a base fortalece a chapa encabeça por Léo Couto. Adail Jr. (PDT) está como vice-presidente na chapa, atraindo assim vereadores do partido que apoiaram André Fernandes no segundo turno. Alguns parlamentares da sigla já garantiram o apoio a chapa com Léo e Adail e outros da oposição também encaminharam o movimento.

Com a adesão a candidatura dos aliados de Evandro e o enfraquecimento de Gardel sem outra sinalização de disputa feita pela oposição, Léo Couto amplia favoritismo entre os vereadores como o próximo a ocupar a cadeira de presidente da Câmara, inclusive com a possibilidade de ser de forma unânime, de acordo com os próprios parlamentares. São necessários 10 vereadores pra montar uma chapa à mesa diretora.