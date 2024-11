Presidente eleita da OAB-CE nega conflito de interesse com marido cotado para gestão Evandro

Foto: Mariana Rebouças / O POVO CBN CHRISTIANE Leitão concedeu entrevista à Rádio O POVO CBN

A presidente eleita da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Ceará (OAB-CE), Christiane Leitão, descartou a possibilidade de conflitos de interesse com o marido e ex-presidente da OAB-CE, Hélio Leitão, que compõe a equipe de transição do prefeito eleito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT). Hélio é cotado para ocupar cargo na administração da Capital a partir de 2025.

Entrevistada pela Rádio O POVO CBN, nesta quinta-feira, 21, Christiane foi indagada sobre eventuais conflitos de interesse com o esposo e esclareceu como pensa em relação ao tema.

“Milito há nove anos no sistema da Ordem, meu marido foi presidente da Ordem por dois mandatos. Então nós temos a consciência do papel e da importância da OAB para a cidade e para a sociedade. O fato de termos laços não nos criará nenhum tipo de embaraço”, disse.

E seguiu: “Somos profissionais, quando você se coloca no papel de dirigente, você tem que se posicionar, e minha trajetória fala por si. Sempre lutei por causas sociais, sempre militei e trabalharei ainda mais, buscando a melhor aplicação das leis, a interlocução com o Governo do Estado e Prefeitura, para que a gente possa fazer da cidade um local melhor”, projetou.

A advogada reforçou o papel da OAB-CE: "Para isso temos muitas comissões temáticas que dialogam diversos assuntos (...) Hoje o papel da Ordem é de guia, e muito nos orgulha, porque não há uma semana que a OAB não se manifeste falando sobre situações do dia a dia para com a sociedade. Vejo com tranquilidade (a relação), terei a isenção. Sim, é meu esposo e entregará a administração, mas ele tem maturidade assim como eu”.

Questionada sobre a eventualidade de uma proposta de aumento do Imposto Sobre Serviços (ISS), - tributo de competência municipal -, para advogados, como ela se posicionaria, a presidente reforçou a luta na defesa dos interesses da categoria.

“A questão do ISS é muito impactante para a sociedade de advogados e para o colega que tem Pessoa Jurídica. Não se preocupem, teremos tranquilidade para dar nosso grito em qualquer situação”, reforçou, acrescentando: “Somos 54 mil (advogados no Ceará), temos que defender a nossa pauta”.



Christiane Leitão foi eleita presidente da OAB-CE na última terça-feira, 19, derrotando Fábio Timbó, da chapa “Reconecta OAB”. Encabeçando a chapa da situação, ela teve teve 72,02% dos votos, contra 23,78% de Timbó.

Tendo como vice David Peixoto, ela assumirá o comando da entidade durante o triênio de 2025–2027. Cristiane Leitão será a primeira primeira mulher a comandar a OAB-CE em 91 anos de história.