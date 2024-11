Presidência da Alece: nome de Romeu Aldigueri é favorito após desistência de Santana

Foto: DIVULGAÇÃO Romeu Aldigueri é deputado estadual pelo PDT e líder do governo Elmano no Legislativo do Ceará

Após a desistência de Fernando Santana (PT) da disputa à presidência da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), o atual líder do governo de Elmano na Casa, Romeu Aldigueri (PDT), dever ser o candidato da base governista. A informação foi confirmada ao O POVO por uma fonte próxima do ministro da Educação, Camilo Santana (PT), e pelo líder do bloco do PT na Alece, deputado De Assis Diniz (PT).

"Estava sendo feita uma discussão para a construção de uma unidade que possa possibilitar a liderança de um nome que unifique, que esteja em torno de todo esse processo. O nome do líder do governo que tem uma referência muito forte dentro da base. É um nome que agrega, que está sendo ventilado e que até amanhã será equacionado", informou o parlamentar.

O deputado contou que participou da reunião que pôs na mesa o nome de Aldigueri como alternativa. "Fui chamado junto com outras pessoas e gente a refletiu e analisou. A base discutindo e refletindo qual seria o nome que tem a cara, que tem a identidade, que tem essa densidade política, sugeriram o nome do Romeu, mas que deve ser discutido ainda".

Outro nome que desponta como alternativa de peso é o do deputado estadual Guilherme Landim (PDT). Ele compõe o grupo de parlamentares pedetistas que devem seguir Cid Gomes rumo ao PSB, comandado no Ceará pelo ex-deputado Eudoro Santana, pai de Camilo. Landim seria um nome mais próximo ao senador.

Conforme De Assis, a troca de nomes "é parte de um processo de discussão política, de maturação da unidade da base em torno do governo Elmano, em torno da das alianças estratégicas, da manutenção daquilo que tem sido bom para o Ceará".

O líder do bloco do PT na Alece diz não considerar a mudança como uma "desmoralização" do governo Elmano. "Muito pelo contrário. É demonstração de grandeza, de unidade, que reflete análise daquilo que a gente tem pensado para o Ceará. O Ceará tem um projeto estratégico que é muito maior do que um cargo, então, temos que pensar e construir", ponderou o deputado.

Na oportunidade, De Assis também elogiou Fernando pela decisão. "Agora, com esse ato generoso, grandioso do deputado Fernando Santana, parabenizá-lo pela a sua atitude, pela sua postura, pela sua decência, e olhar para frente. Construir, agora, em torno da base o nome que a gente possa dizer ao governador que esse é melhor nome para dar sequência àquela unidade que estava construindo".

Questionado se Fernando continua como 1º vice-presidente da Alece, o líder do bloco do PT informou que isso ainda será discutido com o colega "qual o melhor espaço, qual a sua pretensão". O POVO ligou para o deputado Romeu Aldigueri, mas não foi atendido até à publicação deste matéria. O espaço está aberto para manifestação.