Guimarães reage

Foto: FÁBIO LIMA José Guimarães, lider do governo Lula na câmara.

O deputado federal e líder do governo Lula na Câmara dos Deputados, José Nobre Guimarães (PT-CE), disse que ainda é cedo para discutir projeções sobre a disputa pelo Senado em 2026 e deixou um alerta aos ansiosos, fazendo referência ao dito popular de "os apressados comem cru".

O petista, que é cotado para disputar uma das duas vagas do Ceará no Senado, sinalizou que muita discussão ainda rolará até haver definição e que a prioridade, no momento, é fortalecer a gestão do governador Elmano de Freitas (PT) para o próximo pleito.

Questionado pelo O POVO sobre as especulações relacionadas à eleição de 2026 no Senado e manifestações recentes de figuras importantes na política cearense, Guimarães reforçou que é cedo para discutir quem será o candidato e quem apoiará quem.

"Veja bem, o projeto do PT é esse, evidentemente tem que ter muita conversa, muito diálogo. Está muito cedo para escolher candidatos para 2026. Nossa centralidade é fazer de Elmano uma liderança potente para comandar a própria sucessão e os nossos projetos para além de 2026. Ficar discutindo quem é e quem não é, acredito que é cada qual no seu devido tempo. Agora é ajudar Evandro a fazer um grande governo, (discutir) a Presidência da Assembleia Legislativa e vamos construindo nosso projeto. Calma, às vezes quem anda rápido come cru", alertou a liderança petista. (Vítor Magalhães)