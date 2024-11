Evandro confirma Léo Couto como candidato a presidente da Câmara de Fortaleza

Foto: FÁBIO LIMA EVANDRO Leitão deverá ter aliado no comando da CMFor

Ainda durante transição de governo, o prefeito eleito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT) já começou a definir os primeiros nomes indicados para comporem a Mesa Diretora da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) para o biênio 2025/2026. O petista confirmou que o candidato apoiado pela base para presidente da Casa será o vereador Léo Couto (PSB).

A decisão foi antecipada pelo O POVO antes da segunda quinzena de novembro e reiterada por Evandro no sábado, 24, após encontro do diretório estadual do PT. Além de Léo Couto para presidente, Leitão anunciou o vereador Bruno Mesquita (PSD) como líder do Governo na Câmara, com uma dupla de petistas como vice-líderes, Aglayson e Professora Adriana.

"Secretariado ainda não iniciamos esse processo (de escolha), nós primeiro estamos definindo o nosso nome que iremos apresentar para a Câmara, porque é a Câmara quem toma a decisão, a Câmara é quem vota é quem aprova. O nosso nome é o do vereador Léo Couto para presidente da Câmara. E o líder do nosso governo é o vereador Bruno Mesquita, os vice-líderes são o vereador Aglayson e a vereadora Professora Adriana", declarou Evandro ao O POVO.



Além de Léo Couto, outro nome confirmado por Evandro para estar na chapa da Mesa Diretora da Câmara é o vereador Adail Júnior (PDT) como 1° vice-presidente. De acordo com o prefeito eleito, os outros espaços ainda serão discutidos, juntamente com as comissões.

Apesar de desconversar sobre quem serão os secretários em sua gestão, Evandro escolheu o vereador Eudes Bringel (PSD) como secretário de Articulação Política. O anúncio para os primeiros nomes deverá ser feitas a partir da segunda semana de dezembro.

Eleição para presidente da Câmara Municipal de Fortaleza

Enquanto a base do próximo governo já tem os primeiros nomes acertados, a oposição ainda tenta articulação para formar uma chapa própria contrária à indicação de Evandro.

O deputado federal e ex-candidato a prefeito, André Fernandes (PL) anunciou ter chegado a um consenso com os cinco vereadores eleitos do PL (Bella Carmelo, Julierme Sena, Marcelo Mendes, Inspetor Alberto e Priscila Costa), para tentar montar uma chapa.

Apesar da manifestação de Fernandes, tal movimento é visto como improvável por vereadores que hoje estarão na oposição a Evandro Leitão. Parlamentares consultados pelo O POVO já dão como certa a vitória de Léo Couto, inclusive com ampla votação.

Para formar uma chapa à Mesa Diretora são necessários ao menos dez vereadores. A preço de hoje, a oposição encontra dificuldades para concretizar o bloco e, uma vez com candidatura própria, poderá ficar de fora de uma composição e perder espaços na Câmara.