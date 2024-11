Presidência da Alece: Aldigueri se reúne com deputados da base e busca oposição

Foto: Reprodução/Instagram Romeu Aldigueri (PDT) com deputados da base do Governo Estadual

A escolha de quem será o próximo presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) está apaziguada entre a base, segundo o governador Elmano de Freitas (PT). Ele indicou o seu líder na Casa, Romeu Aldigueri (PDT), que recebeu o endosso do senador Cid Gomes (PSB).

Após a definição do nome, e impasse que fez com que Fernando Santana (PT) retirasse a sua candidatura, Aldigueri já busca os demais deputados estaduais para pacificar ainda mais o cenário.

Fernando anunciou que não iria mais concorrer na noite da sexta-feira, 22, mas as negociações já se davam antes. No sábado, Elmano confirmou a escolha por Romeu e, no mesmo dia, o deputado dialogou com pares em busca de viabilizar-se com ampla vantagem.

Presencialmente, o líder do Governo na Casa esteve com o atual presidente da Alece, o prefeito eleito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), e os deputados De Assis Diniz (PT), Missias Dias (PT), Osmar Baquit (PDT) e o suplente Nizo Costa (PT).

Além destes nomes divulgados por meio de postagem nas redes sociais, Romeu Aldigueri também procurou e conversou com deputados estaduais da oposição, inclusive membros do PL.

Com definições sobre as demais vagas na Mesa Diretora, a expectativa é de que outras escolhas possam já ser acertadas nesta segunda-feira, 25, relativas a quem ocupará a 1° vice-presidência e quem será o líder do Governo Elmano. A votação acontecerá no dia 3 de dezembro.

Presidência da Alece: Aldigueri candidato após impasse com Cid

Cid Gomes se reuniu com Elmano de Freitas e o governador anunciou Fernando Santana como candidato para presidente da Alece. O senador então comunicou a aliados da sua insatisfação com o PT estar ocupando muitos cargos importantes na política cearense; Cid afirmou que estaria rompendo com a gestão estadual.

Houve tentativas de contornar a situação. Cid participou de um encontro do PSB durante a semana e não cravou o rompimento, mas que ainda precisava cumprir ritos.

O senador chegou a se reunir com Elmano e o ministro da Educação Camilo Santana (PT) nos últimos dias, conforme informou o colunista do O POVO Henrique Araújo.

Logo, a decisão nem seria por um candidato do PT, nem exclusivamente de Cid. Assim, o nome de Romeu Aldigueri, que é próximo das principais lideranças do Ceará e aliados, foi o escolhido e pacificado, segundo o próprio governador.