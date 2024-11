Baquit diz que não vai ocupar nenhum cargo na Mesa da Alece; pedetista pode comandar CCJ

Foto: Thais Mesquita Deputado Osmar Baquit (PDT) discursa na tribuna da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece)

O deputado Osmar Baquit (PDT) garantiu nesta segunda-feira, 25, que não irá participar da nova formação da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece). A informação foi dada durante entrevista a Rádio O POVO CBN. O pedetista era cotado para ocupar assumir a primeira vice-presidência da Casa, caso a candidatura de Fernando Santana (PT) fosse confirmada.

A escolha de Santana como sucessor de Evandro Leitão (PT) - que vai assumir o comando da Prefeitura de Fortaleza - provocou uma crise entre governistas diante da possível saída de Cid Gomes da base de apoio do governo Elmano de Freitas (PT). O senador contestava o PT acumular posições de poder no Estado.

Ao ser perguntado sobre qual posição deve ter na nova composição, com a candidatura do deputado Romeu Aldigueri (PDT), Baquit disse que não iria mais ocupar qualquer cargo na Mesa da Casa.

“Não é que eu abra mão de tudo, ou que eu sou bonzinho. Eu penso muito no grupo, e eu sou muito grato em participar de um grupo que também me escuta. Não é pelo fato de não ter sido escolhido que eu me sinto diminuído, muito pelo contrário, a vida ela vem de oportunidades mas eu sempre creio que tudo é no tempo de Deus”, disse o deputado.

E continuou: “Eu não irei participar da Mesa Diretora da Assembleia em nenhum cargo, meu nome era cotado para primeiro vice-presidente, isso estava certo. Depois, como na Assembleia quem está no cargo atualmente não pode repetir o mesmo cargo, na mesma legislatura, o deputado Danniel Oliveira não poderia como secretário repetir ser primeiro secretário. Ele iria para a primeira vice”, explicou Baquit.

Ainda segundo o parlamentar, Aldigueri foi uma escolha pessoal do governador Elmano de Freitas. “Romeu será o candidato a presidente da base, uma escolha do governador Elmano com os líderes. O Romeu é líder do governo, a gente disputa, mas no final temos que estar unidos em prol do nosso projeto político e da Assembleia Legislativa”.

Novo cargo

De acordo com o deputado, ela terá uma nova missão na composição da nova administração da Alece. “Diante do acordo, ouvindo a base, ouvindo todo mundo, eu não sou problema para nada, todos sabem disso, e eu abri mão de ir pra Mesa para uma outra missão na Assembleia”, destacou o deputado.

Questionado sobre qual missão teria na nova gestão da Assembleia, Baquit disse que foi convidado a assumir a presidência da Comissão de Constituição e Justiça do parlamento estadual.

“Eu fui convidado pelo deputado Romeu (Aldigueri) e alguns parlamentares para presidir a Comissão de Constituição e Justiça da Casa, que é a mais importante, todas as matérias passam por lá. Nesse caso, o convite foi feito e deverá ser a nova missão. Mas se não for possível, não tem problema”, respondeu.