Danniel Oliveira diz que seu nome está pacificado para ser 1° vice-presidente da Alece

Foto: FÁBIO LIMA DANNIEL Oliveira deve ficar com posto de 1º vice-presidente na chapa para Alece

A chapa da base governista para a próxima Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) terá Romeu Aldigueri (PDT) como candidato, após a desistência de Fernando Santana (PT), e Danniel Oliveira (MDB) como 1° vice-presidente. O emedebista confirmou a indicação nesta sexta-feira, 22.

Atualmente como 1° secretário, Oliveira revelara antes mesmo da retirada do nome de Fernando que iria compor a chapa para o biênio 2025-2026. De acordo com o deputado, a sua indicação se mantém mesmo após a entrada de Aldigueri.

"Acho que discussões e debates têm que ser no âmbito da política. Nesse biênio é um biênio importante. Nós vamos começar a tratar de eleições de 2026 e ter o meu nome colocado é sempre uma honra pra mim, porque estou fazendo o meu papel como 1° secretário, acredito que tem sido reconhecido pela atual gestão e pelo Estado do Ceará, e ficamos na expectativa, claro, de compor, posicionando como 1° vice", declarou.



Danniel diz que seu nome está pacificado

"Mas eu acredito que o diálogo está acontecendo, embora exista divisões de pensamento, mas na política a gente tem que abrir sempre o máximo possível e eu acredito que isso está acontecendo até nesse momento. Mais diálogos estão acontecendo pra pacificar, acho que a ideia maior de uma base aliada, principalmente do nosso partido, é manter todo o grupo unido para que a gente possa focar no desenvolvimento do Estado do Ceará", afirmou Danniel.



Em relação ao convite, o deputado do MDB disse acreditar que o seu nome está pacificado. Ele explica que a escolha se deu pelo fato de não poder concorrer à reeleição do cargo de 1° secretário, por isso então foi chamado para ter um "upgrade" em relação ao posto.

"Eu recebi, na verdade, o convite para participar. Como já vinha participando da Mesa Diretora, acredito que é um nome que está pacificado. Como não pode acontecer a reeleição ao mesmo cargo da Mesa, me convidaram para fazer aí, digamos assim, esse upgrade para a 1° vice (presidência) (...) Acredito que já vinha como um nome pacificado e as informações que eu tenho é que não houve nenhum tipo de rejeição à permanência do meu nome na Mesa Diretora", completou.



Um dos cotados para ser presidente, Osmar Baquit (PDT), afirmou em entrevista à Rádio O POVO CBN nesta segunda-feira, 25, que não irá ocupar nenhum espaço na Mesa Diretora. Atualmente como 1° vice-presidente, o deputado disse que deverá ficar com a presidência da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, a mais visada na Casa.