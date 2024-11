Léo Couto fala em diálogo e diz ter boa relação com oposição

Foto: Érika Fonseca/CMFor LÉO COUTO é cotado como favorito para presidência da CMFor

Citado como favorito para assumir a presidência da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), o vereador Léo Couto (PSB) avaliou que o momento atual tem sido de diálogo para construção dos nomes que devem concorrer na disputa pela Mesa Diretora. Segundo ele, são 40 dias de “muito diálogo, construção”, tanto com os demais vereadores como com o prefeito eleito Evandro Leitão (PT).

“Acho que o processo agora é de muito diálogo, nós estamos perto, mas longe ainda, tem quase 40 dias pra gente decidir quem serão os nomes, a composição da Mesa Diretora da Câmara. Acho que o momento agora é muito diálogo. De construção, diálogo com o prefeito Evandro, diálogo com os colegas, para gente encontrar um consenso, para que a gente possa fazer o melhor e o melhor nome para conduzir a Câmara”, afirmou ao O POVO na última sexta-feira, 22.

A conversa, segundo ele, tem sido feita também com parlamentares da oposição. Léo é tido favorito até pela ala que não necessariamente irá fazer parte da base do futuro prefeito. Questionado se se coloca como candidato para a presidência, Léo preferiu apontar que o diálogo acontece para construir “um nome para que possa ser um consenso ou o melhor para a Câmara e a cidade”.

No último sábado, 24, Evandro confirmou o apoio a Léo Couto após encontro do diretório estadual do PT.

"Secretariado ainda não iniciamos esse processo (de escolha), nós primeiro estamos definindo o nosso nome que iremos apresentar para a Câmara, porque é a Câmara quem toma a decisão, a Câmara é quem vota é quem aprova. O nosso nome é o do vereador Léo Couto para presidente da Câmara. E o líder do nosso governo é o vereador Bruno Mesquita, os vice-líderes são o vereador Aglayson e a vereadora Professora Adriana", declarou Evandro ao O POVO.

Na noite dessa segunda-feira, Léo Couto fez postagem nas redes sociais falando da declaração de apoio feita por Evandro Leitão a ele. "É com imensa honra e alegria que recebo o apoio do prefeito Evandro Leitão para a Presidência da Câmara Municipal. Esse gesto reafirma a confiança depositada em mim, o que fortalece ainda mais nossa determinação em contribuir para o desenvolvimento de Fortaleza. Reconheço que este é um momento de diálogo, construção coletiva e alinhamento com os colegas para o que for melhor para nossa cidade", afirmou.

Presidente do PL em Fortaleza, o deputado federal André Fernandes afirmou ter chegado a um consenso com os cinco vereadores eleitos do partido (Bella Carmelo, Julierme Sena, Marcelo Mendes, Inspetor Alberto e Priscila Costa), para tentar montar uma chapa de oposição.

"Se aliar ao PT não é opção. Tendo isso como algo inegociável, o PL Fortaleza se posiciona contra a candidatura proposta pelo PT para Presidência da Câmara de Vereadores. De forma democrática e com o aval dos cinco vereadores eleitos, estamos trabalhando para a formação de uma chapa de oposição para disputar a mesa diretora", disse André em nota.

Léo reconheceu que todos os partidos têm a condição de formar chapa própria, especialmente em uma eleição municipal polarizada. No entanto, disse ter boa relação com os parlamentares do PL.

“Independente do ponto de vista partidário, sempre me dei bem com todos os colegas, inclusive do PL, da oposição. Nós temos ali também o Márcio Martins, agora o Noélio, que conheci há pouco tempo, a Priscilla, que se reelegeu, o Carmelo Neto também tinha uma relação boa, agora é a Bella, o Julierme tinha uma relação muito boa. Acho que esse momento agora é dialogar, entender também a posição política de cada um. E a posição que o cada um tomar era respeitada”, finalizou.