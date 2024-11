Aldigueri faz acordo com parte da oposição para composição de mesa da Assembleia

Foto: Reprodução/Whatsapp ROMEU Aldigueri reuniu deputados da oposição

O candidato à presidência da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece), Romeu Aldigueri (PDT) se reuniu nesta terça-feira, 26, com deputados para acertar apoio e garantir espaço da oposição na mesa diretora. Todos os integrantes da chapa têm previsão de ser apresentados até o fim de semana. A eleição será no dia 3 de dezembro.

Reuniram-se com o atual líder do governo Elmano de Freitas (PT) os deputados Felipe Mota (União Brasil), Emilia Pessoa (PSDB), Dra. Silvana (PL), líder do PL, e os pedetistas que estão na oposição, Antônio Henrique, Cláudio Pinho, Lucinildo Frota e Queiroz Filho. Mota ocupará a 3ª secretaria na chapa de Aldigueri.

Com isso, Aldigueri encaminha-se para ter o apoio da grande maioria dos 46 deputados estaduais. Publicamente, apenas Alcides Fernandes (PL) declarou que votará contra. Do PL, Carmelo Neto e Marta Gonçalves ainda não se posicionaram.

No União Brasil, que irá compor indicando Felipe Mota, Romeu tem acerto com Firmo Camurça e Oscar Rodrigues. Sargento Reginauro, líder do partido, ainda não se posicionou.

Na tribuna da Alece, Romeu afirmou que a diretriz das lideranças governistas — o senador Cid Gomes (PSB), o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), o governador Elmano de Freitas (PT) e o atual presidente da Casa, Evandro Leitão (PT) — é de que a mesa seja eclética e plural.

"Seguindo todos os compromissos assumidos pelo deputado Fernando Santana (antigo candidato), todas as tratativas assumidas ao longo dos últimos dias com todos os colegas. Nós iremos cumpri-las 100%", garantiu.



Quando Fernando Santana (PT) era o candidato da base estadual governista à presidência da Casa, o petista havia garantido espaços com a oposição para formalizar uma chapa única. São necessários ao menos dez deputados para lançar uma composição.

A reivindicação dos deputados era justamente manter tais acordos que desses espaço para os que não estão na situação, além de colocar em pauta temas como emendas impositivas e a abertura das galerias do plenário 13 de Maio.

Romeu agradece a Cid, Camilo e Elmano por indicação para presidir Assembleia

Romeu Aldigueri agradeceu a Cid, Camilo e Elmano por ter sido o indicado do grupo para concorrer a presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) no biênio 2025/2026. Ele apontou que o que está em jogo é a manutenção do grupo.

Na tribuna, Aldigueri também mostrou gratidão a Fernando Santana por ter retirado a candidatura, abrindo portas para que Romeu fosse o postulante da base. Segundo o deputado, o petista é um homem de projeto. "Vossa excelência que deve ir para missões tão importantes quanto", disse.



Sobre Cid, Romeu destacou que ambos estão no mesmo partido há mais de uma década e disse que o foco é unificar o grupo político. "Já são 12 anos que estamos na mesma bandeira partidária (sobre Cid). Pelo crédito, pela confiança e pelo apoio em prol da unificação do nosso projeto político. O que está em jogo aqui é a unificação do projeto político que vem dando certo", declarou.



Romeu contou que recebeu o convite para concorrer a presidente da Assembleia na última sexta-feira, 22, à noite e desde então tem procurado os colegas deputados. Segundo ele, já se encontrou com mais de 30 parlamentares e buscará conversar com todos.

"Temos uma Casa de iguais, do mais votado ao menos votado, nós estamos aqui pela consciência do povo cearense. Seja de esquerda, seja de direita, seja de centro, seja de situação, seja de oposição. A nossa diretriz dos nossos líderes, do nosso líder presidente Evandro Leitão, é nós fazermos uma Mesa eclética, plural, dando oportunidade inclusive a membros da oposição. E é isso que nós estamos construindo", afirmou.