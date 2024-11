Fernando diz que tirou "peso dos ombros" ao desistir de concorrer à presidência da Assembleia

Foto: Paulo Rocha/Alece FERNANDO Santana é deputado estadual e era candidato à presidência da Assembleia pelo PT

O deputado estadual Fernando Santana (PT) afirmou nesta terça-feira, 26, que se tratou de decisão particular a retirada da candidatura a presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece). Segundo disse, ele tirou "um peso dos ombros" e se sente leve.

O petista foi o indicado pelo governador Elmano de Freitas (PT) para concorrer ao posto e já contava com o apoio da maioria dos deputados estaduais. Na sexta-feira, 22, ele anunciou a desistência após a sinalização de rompimento do senador Cid Gomes (PSB) com o Governo. O candidato do bloco agora é Romeu Aldigueri (PDT).

"Eu tomei uma decisão particular, minha em nome do projeto, em nome da unidade. Uma decisão particular, pessoal e estou muito feliz porque a gente quando tem uma responsabilidade e a gente toma a decisão correta tira um peso dos ombros", afirmou.



"Então me sinto muito leve com a decisão que tomei de alma limpa, lavada e desprendido. Eu não faço política por um projeto pessoal particular, faço política por um projeto coletivo que faça bem ao nosso Estado", completou.

Fernando recebeu acenos de vários deputados, de situação e oposição, elogiando à postura em prol do projeto político. Ele, enquanto falava na tribuna do Plenário 13 de Maio, deu as mãos a Aldigueri e declarou apoio ao agora candidato. Ele também se comprometeu a auxiliar na articulação.

"Nesse projeto tem grandes líderes. Tem o ex-governador Cid Gomes, que fez muito pelo Ceará. Tem o ministro Camilo Santana e o atual governador Elmano de Freitas, que para mim dispensa comentários de decência, de homem firme e nós ainda vamos ver o resultado do trabalho desse governador lá na ponta, melhorando a qualidade de vida da nossa população para se transformar em um dos maiores governadores do nosso Estado do Ceará", declarou o petista.

E completou: "Esses líderes merecem de mim todo desprendimento, para além deles, o povo do Estado do Ceará. Então eu tomei essa decisão e agora a Casa segue o seu fluxo de articulações para o próximo nome que tá posto que é o do Romeu Aldigueri".

Apesar de especulações, Fernando Santana disse estar fora de cogitação assumir um cargo de secretário na gestão do prefeito eleito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT). "Sobre outras questões não estamos nem dialogando", destacou.