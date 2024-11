Evandro pede a parlamentares emendas para IJF e diz que hospital atravessa "caos"

Foto: Reprodução Instagram Augusta Brito BANCADA cearense se reuniu ontem com o governador Elmano de Freitas

O prefeito eleito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), participou de reunião com a bancada federal em Brasília nesta quarta-feira, 27, e pediu recursos da emenda de bancada para o Instituto Doutor José Frota (IJF).

“Nós estamos acompanhando nesses últimos dias, sobretudo depois da campanha eleitoral, vários problemas sendo estampados nas páginas de jornais, onde nós temos um hospital de trauma na nossa cidade com quase 500 leitos, com ausência de insumos. Insumos básicos, com o procedimento cirúrgico sendo suspenso e praticamente o caos no IJF, que é o nosso hospital Instituto Dr. José Frota”, enfatizou.

O encontro em Brasília teve como pauta a destinação da verba das emendas parlamentares de bancada. O maior hospital da Capital passa por crise sobre fornecimento de insumos e pagamento de profissionais, com relatos sobre procedimentos não realizados e ameaça de paralisação por algumas categorias.

“Eu vim aqui no sentido de que a gente possa sensibilizar os deputados e as deputadas para que nós possamos alocar recursos para o IJF, para o custeio da saúde a fim de que a gente possa estar aí amenizando essa dor. A dor de tantos fortalezenses e, por que não dizer, de tantos cearenses que utilizam aquele equipamento. Que é um equipamento que não serve para apenas os fortalezenses, mas sim para todos os cearenses”.

Evandro relatou que irá fazer articulações com os representantes do Ceará no Congresso Nacional, e que está acompanhando a situação do hospital que se encontra em situação precária no último mês. Após a crise vir à tona, o Ministério Público do Ceará entrou com uma ação na Justiça do Estado para cobrar da Prefeitura um plano de ação para garantir o abastecimento adequado no hospital.

Como Evandro ainda não tomou posse, a gestão do IJF ainda é atribuição do prefeito José Sarto (PDT) até o dia 31 de dezembro. Para garantir que os serviços da Prefeitura não tenham descontinuidade com a mudança de gestão, reuniões de transição governamental estão ocorrendo no Município.



Evandro se reúne com ministra da Saúde

Durante a viagem a Brasília, Evandro Leitão teve uma reunião com a ministra da Saúde Nísia Trindade. Em postagem nas redes sociais sobre o encontro - da qual participaram ainda o governador Elmano de Freitas (PT) e a senadora Augusta Brito (PT) - o prefeito eleito afirmou que a crise no IJF também foi tratado.

"Solicitei apoio do Governo Federal para as demandas mais urgentes da Saúde de Fortaleza, principalmente para o IJF. A ministra se mostrou sensível ao nosso apelo, e garantiu que, diante da aprovação da CIB (Comissão Intergestores Bipartite), haverá um incremento financeiro para o hospital já este ano. Agradeço a ministra toda a atenção com nossa cidade", afirmou Evandro.

Com informações de João Paulo Biage, correspondente O POVO em Brasília