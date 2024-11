Sucessão na Alece: "Vou pagar pra ver", diz Sérgio Aguiar sobre escolha de Romeu Aldigueri

Foto: Samuel Setubal SÉRGIO Aguiar foi um dos cotados para indicação da base à Presidência da Alece

A eleição da nova mesa diretora da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) tem gerado discussões nos bastidores desde a confirmação da saída do atual presidente Evandro Leitão (PT). Um dos deputados da base governista que já foram cotados para assumir o comando do Parlamento Estadual, Sérgio Aguiar (PDT) sempre deixou explícito o desejo de liderar a Casa.

Após a confirmação da indicação de Romeu Aldigueri (PDT) como nome governista para o posto, Aguiar afirmou que iria “pagar para ver” essa gestão. Em entrevista à Rádio O POVO CBN na manhã desta quarta-feira, 27, o deputado deu detalhes sobre a escolha de Romeu, confirmando que o nome foi escolha do governador Elmano de Freitas (PT).

Apesar de serem do mesmo partido, Sérgio Aguiar e Romeu Aldigueri são adversários históricos em seus berços políticos do Litoral Oeste do estado.

“Vou pagar pra ver. Todos sabem que eu, nas minhas bases políticas, sou concorrente do deputado Romeu. E tenho a expectativa de que a Assembleia não tem um presidente, ela tem 46 presidentes. Então todos nós somos iguais. Esperamos que a nova mesa diretora possa tratar a todos por igual”, argumentou.

Sérgio Aguiar disse ainda que após a escolha de Romeu Aldigueri para a presidência, preferiu se ausentar das negociações e agora foca em novos projetos como deputado.

Romeu foi alçado a candidato da base à presidência da Alece após tensão e quase ruptura do senador Cid Gomes (PSB) com o governo Estadual. O cenário de crise fez com que Fernando Santana (PT), escolhido anteriormente, desistir da candidatura.

Durante a entrevista, Sérgio Aguiar também fez críticas ao governo de Elmano de Freitas. Mesmo integrando a base do governador, não hesitou ao falar que é necessário mais avanços na gestão estadual e defendeu mudanças na equipe para os próximos dois anos de mandato.

“Não digo que [a gestão] está fraca, mas pode melhorar. Pode avançar. E a nossa expectativa é essa. O governador Elmano, que nós conhecemos como deputado estadual que tinha uma marca própria, ele precisa sim avançar muito mais porque o cearense precisa muito dele”, finalizou.