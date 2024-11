Evandro marca para 2 de dezembro eleição da nova Mesa Diretora da Assembleia

Foto: FÁBIO LIMA Em breve, a Alece terá nova eleição para definir a próxima Mesa Diretora

O presidente da Assembleia Legislativa (Alece), Evandro Leitão (PT), anunciou nesta quinta-feira, 28, que a eleição para a Mesa Diretora do parlamento cearense será realizada na segunda-feira, 2 de dezembro. Os eleitos ficarão à frente da gestão na Casa durante o biênio 2025-2026.

"Desejo que a nova composição da Mesa Diretora siga o caminho da transparência, da defesa da democracia e do compromisso com o bem-estar dos cidadãos cearenses", afirmou Evandro no comunicado. A eleição está marcada para as 10 horas.

Apenas uma chapa deve ser apresentada, tendo o atual líder do governo, Romeu Aldigueri (PDT) como candidato à presidente. Ele recebeu as bençãos do governador Elmano de Freitas (PT) e do senador Cid Gomes (PSB), após os dois entrarem em impasse diante da movimentação anterior de que seria Fernando Santana (PT) o candidato para o posto.

Para o senador, haveria uma concentração de forças do PT. Houve um estremecimento das relações entre Cid e Elmano, com o primeiro anunciando afastamento da gestão do petista em determinado momento. Fernando anunciou sua desistência de concorrer para presidência e Romeu foi o indicado.

O líder do governo tem articulado com demais parlamentares para montar a chapa única. Os nomes ainda estão sendo fechados, mas a chapa está quase toda formada com Danniel Oliveira (MDB) como 1° vice-presidente, Larissa Gaspar (PT) como 2ª vice.

Deputado da oposição, Felipe Mota (União Brasil) deve ser o 3º secretário. Haveria um impasse quanto à 1ª Secretaria, que deve ser ocupada por um petista. O cargo é tido como importante por administrar questões vitais para a mesa. A 2ª Secretaria também não estaria definida.

Quais as atribuições dos cargos da Mesa Diretora da Assembleia?

Membros da Mesa Diretora da Alece têm atribuições diretas para o andamento dos trabalhos do Parlamento. O posto de maior destaque, claro, é o de presidente, que gerencia o ritmo da Casa, seja com projetos, seja com decisões internas.

“A presidência é órgão representativo da Assembleia, quando houver de se anunciar coletivamente, regulador de seus trabalhos e fiscal de sua ordem, na forma regimental, cabendo-lhe legitimidade para defesa institucional do Poder”, explica o regimento interno da Alece.

Os vices-presidentes atuam na ausência do presidente, assumindo o posto de comando da Casa. Além disso, podem promulgar proposições não sancionadas pelo governador, quando o presidente deixar de fazê-lo, no prazo de 48 horas.

O 1º secretário tem atribuições centrais para o funcionamento do parlamento. Entre as prerrogativas do posto, estão decidir, em primeira instância, recursos contra atos da Diretoria-Geral e despachar o expediente da Assembleia.